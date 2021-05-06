蔡卓妍享受結婚「快」感　周柏豪感激太太信任與包容

情侶之間，除了互愛，也要互信、互諒，才有互相感動的時刻。蔡卓妍（阿Sa）和周柏豪說起「感動」話題，柏豪指太太多年來對他的絕對信任，令他最感動；蔡卓妍則回憶與初戀男友分隔兩地的溫馨時光。談到結婚，阿Sa直言被表姐簡單簽字的結婚方式打動，既快捷又浪漫。

阿Sa與周柏豪2017年合作電影《原諒他77次》，反應不俗，相隔兩年，兩人再合作英皇電影《感動她77次》，同樣的對手，不一樣的感覺。說到愛情路上，遇過最難忘的事，阿Sa笑言：「由細到大，我都好喜歡整色整水氹人開心，記得讀中四嘅時候，初戀男友喺英國讀書，我會每一日寫信畀佢，特別日子又會送啲小禮物，你想到最老土嘅電影、電視橋段，我都會做晒！（有冇人做啲乜嘢令你好感動？）都有，都係初戀男友，因為有好多回憶，佢喺英國做兼職賺錢打長途電話畀我，記得冬天嘅時候，佢喺做嘢間餐廳出面打畀我，因為天氣好凍，聲都震晒，好難忘。」

感激太太信任

周柏豪說起感動，當然第一時間想到太太：「太太對我嘅工作非常體諒、包容，令我覺得最感動，我可以無牽掛咁工作，咁樣反而令我更加想返屋企。（平時咁忙，點維繫感情？）大家互相照顧對方嘅屋企人，就算結婚之前，佢屋企人亦即係我屋企人，我會好努力照顧，呢樣嘢會畀對方睇到你係值得信任嘅。」

在戲中，有一場令人動容的婚禮場面，問阿Sa對婚禮有甚麼憧憬？她說：「參加朋友嘅婚禮，會覺得結婚係一件好浪漫嘅事，同時都幾煩，有少少驚，唔係驚結婚，而係驚搞一個婚禮。前年我表姐結婚，佢同佢老公喺中環約咗個時間，簽個名，15分鐘就有張結婚證。件事好兩個人，又快又方便又浪漫，我唔知會否效法，但呢個方法都幾好。」

場地：香港維港凱悅尚萃酒店