東方日報C1：胎兒患愛德華氏綜合症　陳柏宇太太人工流產

歌手陳柏宇與老婆符曉薇（Leanne）育有一女，現已2歲多，喜歡小朋友的他們去年再次造人成功，卻不幸發現是宮外孕，要緊急做手術切除一邊輸卵管。昨日她公布另一壞消息，原來今年初發現再度懷孕，可惜產檢發現胎兒患有「愛德華氏綜合症」，要接受人工流產。現年35歲的Leanne，一年內經歷兩次流產，做手術前她往拍孕照，為「一家四口」留下紀念，其後拍片剖白心情，不禁流淚說：「我唔係好好，但我會好努力變番好好。」

陳柏宇（Jason）和Leanne於2018年誕下女兒Abigail後，一直希望生多個，去年5月本來造人成功，但8月時Leanne透露宮外孕要緊急做手術，第2胎落空，估不到不足一年，昨日她在社交網再公布壞消息，透露原本年初成功再懷孕，但經產檢發現胎兒患有「愛德華氏綜合症」，要做流產手術。她甫出多張「一家四口」照，相中Jason抱着囡囡，Leanne腹部微隆，夫婦笑容滿面，Jason亦有輕摸老婆肚皮，然而這「全家福」配上發文，令人看得眼濕濕。

Leanne發表題為《親愛的13周的仔仔》長文，透露腹中BB是兒子，剖白恍如坐過山車的心路歷程，透露在懷孕10周5天時去產檢，醫生告知BB頸皮厚，要驗血做T21，反映BB有可能患有唐氏綜合症（唐氏）或心臟問題，她說：「聽完之後我整個人迷失了。等報告的一星期每日除了喊，就是上網看其他媽媽的經歷。」最終與老公商量後，決定如果BB是唐氏都可以接受：「有能力照顧你和給你無限的愛。」

「媽媽對不起你」

雖然最終證實沒有唐氏，卻有「愛德華氏綜合症」：「醫生一路解釋BB的問題，左右腦冇分開，group埋一齊，心有嚴重的問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一條骨，腳也是彎的。還有很多很多問題……」結果要做人工流產，不過接受手術前，她決定「一家四口」影孕照，因當年佗Abigail時沒有拍過，而拍孕照的另一原因，是她決定不再懷孕：「因為我相信這一次會是我最後一次懷孕，我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊，在懷孕路上我已經把淚水流乾了，心碎了。」最後，她向BB和Jason說對不起，向BB表示：「從來我也是一個沒有運氣的人，我沒有這個運氣有你，我一生的運氣已經用了在和你爸爸結婚，和生了姐姐Abi，所以媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世。最後也想跟陳爸爸說對不起……因為我的沒有運氣，要你陪我一起承受這痛。你說得對，我們不應該貪心，其實擁有Abi已經足夠。」

5,000孕婦中僅一例

Jason面對連番打擊，表示暫不欲多談，希望體諒。而Leanne就拍片講述感受，並公開BB超聲波照，她哽咽表示自懷孕後一直很擔心，提到「愛德華氏綜合症」在大約5,000個孕婦中只有1人會有，她曾抱一絲希望是「斷錯症」，之後見了一名很權威的醫生，她尤其記得醫生說：「唔好意思。」這四字深深印在其腦海中，並證實是「愛德華氏綜合症」無疑。她表示拍片是希望朋友看完後，不要追問她「幾時生第二個」，並感恩說：「好彩有Abigail喺度，如果冇佢喺度，我諗心情會好差。」又自言從沒做過壞事，不明白事情為何發生在她身上，相信或是神要給她挑戰，最後更忍不住邊哭邊說：「可能我同BB冇緣分，我比好多人幸福，有好多人未必有，我好順利有Abigail就足夠，唔好貪心，一個就夠，你哋唔好問我依家點，唔係好好，我會好努力變番好好，精神支持我就得。」

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