牛奶公司與中電源動攜手打造　香港零售業界最大的太陽能系統

牛奶公司及中電源動聯手打造香港零售業界最大的太陽能系統。牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志(左二)；中電源動總裁紀安立(右二 )；牛奶公司設施管理總監 Jon Abel(左一)；中電源動分佈式能源總監楊明才(右一) (客戶提供)

【特約報道】牛奶國際控股有限公司（「牛奶公司」）及中電源動有限公司

（「中電源動」）欣然公布，將合作在惠康新鮮食品中心的天台建造太陽能發電系統，彰顯雙方均致力支持可再生能源，為實現長遠減碳作出貢獻的決心。太陽能系統預計於2022年第二季落成，根據其估計發電量，項目在完成後，將成為中華電力可再生能源「上網電價」計劃中，零售業界別最大的太陽能發電系統。

該太陽能系統由約2,000塊太陽能板組成，將安裝在惠康新鮮食品中心佔地14,000平方米的天台，每年可產生逾1百萬度的可再生能源，相等於近250個香港家庭一年的用電量。系統產生的可再生能源亦相等於16,000棵樹一年減除的二氧化碳量，即約370公噸碳排放量。

牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志表示：「牛奶公司一直致力於為顧客提供優質的服務及為社區作出更大的貢獻。我們非常高興與可再生能源行業專家中電源動合作。今次太陽能項目正好展示我們如何將環保融入業務，讓營運方式更符合可持續發展方向。透過締造對環境友善的工作空間，我們希望鼓勵同事將環保理念帶入生活，並讓他們對於身處的工作環境感到自豪。我們十分鼓勵所有團隊成員培養環保習慣，在日常生活實踐可持續發展理念。」

中電源動是香港太陽能方案的專家。在這個項目中，中電源動為牛奶公司提供一站式解決方案，從系統設計以至建造、營運及保養。太陽能系統建成後，將會連接至中華電力的電網，參與中華電力的「上網電價」計劃，將可為牛奶公司帶來「上網電價」收入。

中電源動總裁紀安立表示：「中電源動一直致力協助客戶把可持續發展元素融入營運中。是次與牛奶公司合作，我們利用太陽能產生潔淨能源，達致環保節能。太陽能系統建議方案中的金屬板隔層有助維持新鮮食品中心的室內溫度，而太陽能系統亦會產生可再生能源予電力系統。我很高興與牛奶公司成為合作夥伴，我們雙方都有一致的理念，希望攜手共創一個更綠化的未來。」

除了上述項目外，牛奶公司早前使用「中電綠適樓宇基金」的資助，在惠康新鮮食品中心氣溫控制室安裝18道高速節能速門。牛奶公司亦有使用中華電力的能源審核服務，為其廣大零售網絡提供節能建議，提升整體能源效率。

關於惠康新鮮食品中心

惠康新鮮食品中心從世界各地接收、加工、包裝和運送各種新鮮食品到300多家惠康及Market Place門店，每天為顧客提供高品質的日常必需品。惠康新鮮食品中心的同事每日盡心工作，確保所有新鮮產品均按照最高的品質和安全標準進行準備和處理工作。牛奶公司承諾在惠康新鮮食品中心安裝太陽能系統期間，所有供應鏈及物流將保持正常運作。

牛奶公司充分明白全球環境問題，惠康新鮮食品中心多年前已推出廚餘回收計劃。每天收集有機廢物，然後將其轉化為動物飼料或肥料，大大減少廢物棄置量。