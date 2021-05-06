【特約報道】太興端午粽正式登場！今年太興推出4款端午粽，包括【原隻鮑魚元貝裹蒸粽】、【原粒元貝鹹肉粽】、【紫米蓮蓉鹼水粽】及【八穀豐登豚肉粽】，當中特別推介粽之極品 － 矜貴滋味【原隻鮑魚元貝裹蒸粽】，精選古法炆制鮑魚、原粒元貝、金華火腿等等矜貴材料，再配上五香腩肉、原隻花菇等，甘香惹味，送禮首選。

此外，綠豆糯米 7:3 黃金比例的鹹肉粽、清香軟滑的紫米蓮蓉鹼水粽、還有加入健康元素的八穀豚肉粽亦不能錯過。

經典巧製【原粒元貝鹹肉粽】

以原粒元貝配上油潤鹹蛋及五香腩肉，用綠豆糯米以 7:3 黃金比例，口感不黏，粽香撲鼻，經典口味極受歡迎。

清新口味【紫米蓮蓉鹼水粽】

煙韌健康的紫米，配上軟滑糯米，再加上清香軟滑蓮蓉，層次感豐富，清新之選。

有營之選【八穀豐登豚肉粽】

創新口味，以合桃、蓮子，混合多種豆類及糯米，包裹著以日式醬汁炆煮的豚肉及油潤甘香鹹蛋香，層次豐富，口感滿足。

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