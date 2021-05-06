歌手Nick Kamen病逝終年59歲　「師傅」麥當娜撰文悼念

英國男歌手Nick Kamen周二因骨髓癌病逝，終年59歲。Nick於1985年憑一個牛仔褲廣告走紅，其中他走進自助洗衣店後剝衫，除剩底褲，引來在場其他女士注目。廣告令他成為新一代性感偶像，更獲得美國天后麥當娜（Madonna）睇中，捧他為歌手，翌年讓他推出她一首未收錄在大碟的作品《Each Time You Break My Heart》，她則負責和唱。

Nick的歌唱事業頗為成功，在歐洲尤其是在意大利特別受歡迎，往往登上單曲榜冠軍。他1990年推出自己創作的歌曲《I Promised Myself》，曾分別被Dead or Alive與A-Teens翻唱。

娜姐得悉Nick死訊後，於社交網站上載兩人往日合照，撰文表示：「知道你離開真的令人心碎。你一直是善良、溫暖的人，而你卻受到這麼多苦。希望你現在身處更快樂的地方，Nick Kamen。」

英國男歌手佐治童子（Boy George）亦上載與Nick合照致哀：「最美麗與溫暖的男人Nick Kamen，安息吧。」