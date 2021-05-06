花藝送女王　笑到見牙唔見眼

花，象徵美麗、浪漫，大部分女士都難以抵抗其魅力，但每次想到花落凋謝的一刻，就惹人不捨，如果可以把花期延長，定必能滿足追求永恒不變的你。今個星期日就是母親節，特意為大家精選數款花藝禮物，各具風格，不過最重要是有別於保質期限短的鮮花，除了能一直延續媽媽收禮物當刻的感動外，亦最能表現出子女們對她的愛無止盡，女王人大收到一定笑不攏嘴。

私人花園 終生擁有

很多媽媽都是園藝高手，渴望擁有私人花園，現實中未能做到？

網上花店Les Fleurs de Doris，特別爲母親節製作了一系列花園式擺設，以姹紫嫣紅的保鮮花，搭配精緻通透的玻璃瓶及木色底座，把充滿春天田園味的氛圍保存起來，凸顯出保鮮花才具備的色彩及顏色配搭，每個都獨一無二。想再具特色一點？可考慮注入閃爍迷人小燈的款式，試幻想母親忙完一整天的家務，可以悠閒地欣賞其亮麗私家小花園，很治愈呢！

別致加工 分外吸睛

媽媽也愛打卡，本地花藝小店Violet In Love Florist特別以人手製作出多款別具創意的花藝擺設，包括人氣產品保鮮球水晶球燈、心形保鮮花盒等。不過要數最吸睛的，一定非氣球保鮮花莫屬，店主巧妙地在保鮮花上飾以氣球，除了可自選保鮮花顏色，還能自訂氣球的字句及設計，視效豐富之餘，亦夠晒心思！

花束夜燈 實用美觀

除了保鮮花之外，花束夜燈亦是一個不錯的選擇，說的是韓國品牌via K studio所設計的燈飾，與真花外形極之相似，優點是不會枯萎而且輕巧。為了送給親愛的母親大人，品牌特別設計康乃馨款式，像真度高企，不論在白天還是夜晚看起來都很有氣氛。