AEON一年一度「泰國節」　雲集當地多款新鮮水果食品

【營業資訊】AEON將於5月7日（星期五）至5月19日（星期三）舉行一年一度的AEON「泰國節」，提供多款新鮮食材、泰式食品、消暑飲料等供顧客選購。為隆重其事，於昨日（5月5日）假皇后泰國廚房舉行了開幕典禮，請來駐港泰國領事館商務專員及領事Chanunpat女士，以及香港瑞生嘉威酒店、正大光明集團有限公司、成記欄有限公司的代表出席，聯同AEON採購、物流及營運董事久永晉也先生進行簡單而隆重的開幕儀式。

開幕典禮特意安排了皇后泰國廚房主理人兼主廚Joanna Em-On Fu女士以及名廚Justin Chan先生進行正宗泰式佳餚即席烹飪示範環節；同場更有開水果藝術表演，讓在場賓客率先感受正宗的泰國風情。

凡於AEON「泰國節」推廣期內於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿HK$150或以上（以折實白色單一發票計，當中必須包括「泰國節」之商品），即可參加大抽獎，有機會贏取皇后泰國廚房泰式烹飪課程，讓大家身在香港也可親身體驗泰式烹調，享受正宗泰國風味！還不快快把握機會，盡情掃貨，預備材料為家人烹調一頓泰國餐啦！