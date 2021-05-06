Edan一拖二　演繹新錶魅力

計時腕錶及潛水腕錶向來都是TUDOR最備受追捧的設計，今年品牌為紀念首款計時腕錶面世50周年，特別推出新款Black Bay Chrono精鋼款腕錶。直徑41毫米的錶殼採用316L不銹鋼打造，配搭黑色陽極氧化鋁測速計字圈，並搭載動力儲存長達70小時的MT5813型計時機芯，分別有黑面銀圈及白面黑圈兩款設計。錶帶可選鉚釘鋼帶、仿古皮帶或提花織帶，可輕易配襯出適合個人風格的造型。

此外，同樣深受錶迷愛「戴」的潛水腕錶Black Bay Fifty-Eight，今年亦分別帶來全新的18K黃金及925銀兩款貴金屬版本。39毫米錶殼同樣經磨砂啞面處理，內裏搭載的MT5400型機芯具備70小時動力儲存，分別有18K黃金錶殼配綠色及925銀錶殼配灰褐色兩款錶面設計。前者連標誌性「雪花」指針及立體鐘點標記都是採用18K黃金製成，隨錶附有深棕色鱷魚皮革錶帶及綠色提花織紋錶帶，而後者則可選棕色粒面皮革錶帶或灰褐色提花織帶。錶迷亦毋須擔心入手Black Bay Fifty-Eight 925腕錶佩戴後，會跟一般銀器一樣氧化變黑，因為錶殼所用的925銀合金當中的特殊成分由TUDOR精心調校，長期使用亦不會產生外觀變化，可以保持閃耀的銀白光澤。