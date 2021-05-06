口罩小姐三甲重聚影「全家福」　浩南笑阿姨老土

「口罩小姐」冠、亞、季軍「浩南」鄭伊琪（Wayii）、「阿姨」徐蒨寧同「細細粒」馮寶欣最近影「全家福」嚟個三甲Re-U，分別影咗兩輯相，白Tee襯長牛仔褲就行Casual Look，而全黑連身裙就玩型格。浩南受訪嗰陣話促成今次影相係全因阿姨︰「我哋阿姨就係老土守舊，哈哈！話難得贏咗獎就梗係要影番輯相，佢份人真係好傳統，佢自己都自認㗎！仲反問我人生有幾多次選美。」佢再話呢次影相係完咗比賽之後嘅一、兩個星期，一見面發現大家嘅身材都冇乜點走樣，而另一樣嘢令佢期待嘅就係可以畀阿姨化妝︰「去之前都有問佢會唔會幫我化妝，因為佢係化妝師嚟，平時見到佢個妝都好靚，嗰日佢就幫我化咗眼妝。」問到有咩拍攝趣事？佢就話當日好快就影完，而原定有一Part係齊齊帶綵帶影相，不過最終因為佢同細細粒唔記得咗帶，所以拍唔成。

「號召人」阿姨話今次影相係實現到佢嘅願望︰「一直都想一齊影一次，覺得好特別，我哋3個人感覺似係一Team人，但完全唔同性格，其實當初第一眼見到浩南嗰陣就被佢Charm到，覺得佢一定會入圍。」至於細細粒就指今次最深印象係着黑裙影嘅嗰輯相︰「初頭擺啲好型嘅Pose，但到後尾係變咗影啲搞笑、傾吓偈嘅相，大家個表情係好開心，成件事係好融洽。特別浩南會私人醒咗好多拍攝技巧畀我，呢方面佢好有經驗，完全知道攝影師係要攞啲咩角度。」問到3人之後可有機會一齊再做嘢？Wayii即大爆有機會︰「但未完全落實，自己都好期待！」