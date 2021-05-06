【黃樹棠出殯】黃榮璋讚父親樂天：病住都日日打機

在亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「求叔」的資深藝人黃樹棠上月因癌病逝世，享年74歲。今日於紅磡世界殯儀館出殯，靈柩舁送到鑽石山火葬場，資深配音員丁羽前來送別故友。

黃樹棠胞妹黃文慧與兒子黃榮璋接受訪問，黃文慧心情比昨日平復得多：「棠哥走得安詳，我就更加離苦得樂。」黃榮璋說：「依家有少少事勾起都會唔開心，都要一排先可以復元，但係見佢離開唔辛苦，都戥佢開心。（爸爸有冇叫你積極做人？）佢由細到大都好放縱我，做乜都支持，所以都冇擔心我，生活到就可以。不過，我哋一齊住咗好耐，好似兩兄弟咁，所以好似失去咗個爸爸同兄弟咁。（尹天照話原本同棠哥拍網絡電影？）佢其實好多工作安排咗，本身有2部戲，越南亦接咗部電影，但係1月發現肺癌，惡化得好快，佢都唔開心，有好多工作就病，我安慰佢好番再做，佢都放低咗好好去醫病，不過結果係咁。（有咩嘢要幫爸爸做？）綠色殮葬，上年佢大腸癌之後都諗會唔會突然走，如果走咗後生都唔會成日嚟拜祭，叫我一定要將佢（骨灰）灑喺紀念公園，今年新年都講要綠色殮葬，呢樣我一定要做到。（棠哥諗法新潮？）冇話新潮，做呢行係與時並進，我都佩服佢每日都仲喺度打緊機。（燒部遊戲機畀佢？）佢去環遊世界啦，其實屋企部遊戲機都係佢買，我都係搭單玩。」