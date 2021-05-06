【媽媽節吃買玩】搜羅各大商場活動優惠

踏入5月，有黃金周又有母親節，各大商場紛紛出招，推出多項活動，好似購物祭、食買玩多重賞之類，最重要係，巴絲打都可以受惠，無論係「報復式」消費定帶屋企人，又或者母親節同媽咪盡情食買玩都慳唔少呀！

愈食買玩愈有賞

荃灣廣場由即日至5月26日期間推出「食買玩多重賞」，於場內指定商戶購物滿指定金額即送餐飲贈券，盡享高達10%回贈。此外，周末期間更加推場內任何商戶即日消費滿HK$1,500，即送指定購物贈券，最高可獲HK$200指定購物贈券！參與商戶有近60間，好似日本燒肉丼專門店牛角次男坊、人氣創意手搖茶飲COMEBUY TEA、著名運動品牌Nike、主打日本簡約風格服飾GU等，品牌應有盡有，讓大家專享折上折優惠！此外，商場首度聯乘人氣園藝專家Greenology，將城市森林搬到去戶外空中花園，6大主要場景中最搶眼嘅係入口位置嘅「綠藝打卡牆」，長22米、高4米，以多種形態嘅樹葉圖案作背景，內藏部落小帳幕、度假風藤編小窩和Green Fingers鞦韆3大打卡位，大家可以盡情拍照打卡兼Chill個夠。

時尚購物精最Like

位於東涌嘅東薈城名店倉由即日起至5月16日舉行「狂歡購物祭」，夥拍逾百間商戶推出「全城狂歡大割引」，4大重點優惠包括人氣精選產品買一送一、Outlet價折上折、限定優惠套裝及CLUB CG會員獨家優惠；當中最矚目嘅必然係過千件限時低至1折嘅人氣商品，由潮流運動、時尚單品、鐘錶配飾、童裝，以至人氣美妝及環球美饌一應俱全，讓大家毫不費力玩轉百變夏日造型。而場內「日日狂賞禮遇」送出總值近HK$200萬現金券，商戶現金券涵蓋服飾、美妝、美食等5大範疇，包括Arc'teryx、Nike、FILA、New Balance等。於活動期間，CLUB CG會員以電子消費滿指定金額即可獲贈高達HK$600指定商戶現金券，消費回贈高達10%；而非CLUB CG會員亦更可憑同一消費滿HK$2,000即場成為會員，換領指定商戶現金券。此外，場內多間精選食府悉心炮製出多款消暑冰品，讓大家完成一整天或整個星期繁重工作後充充電，確保打造一個真正令人回味無窮嘅假日。

大受OL女生歡迎

葵芳新都會廣場由即日起至6月2日期間舉行「花見美肌祭」，搜羅一系列CP值高嘅護膚及美妝季節性好物，同時推出三重優惠，包括特定時段「Metro Talk！美妝會客室」搶星級商戶限時優惠、「Beauty Station」將分兩個階段推出近二千份低至半價美妝護膚及美肌電器好禮，以及「日日扮靚賞」及「週末美妝賞」購物滿指定金額可獲高達HK$350優惠贈券。好似逢周五及六下午1時於商場官方Facebook收看「美妝直播間」，獲取最新購物情報以及星級商戶限時優惠，包括電子立減券攻略（以500積分預先換領電子立減券，再到店選擇心水貨品享高達6折優惠）、美妝限時搶購推介（率先介紹多款全新及王牌產品，包括3折CANVAS簡約遙控香薰燈套裝、57折Jurlique全新升級活肌水精華套裝、66折Estée Lauder全新「特潤雙層超導修護面膜」等）、睇直播贏美妝好物（於直播期間，商場將送出多份夏日美肌好物，包括LANEIGE水庫凝肌紓緩護膚旅行套裝、M.A.C水漾潤澤唇膏、LANCOME玫瑰保濕急救噴霧等），優惠浪接浪，齊齊Shopcation喇喂！

旺區方便大掃貨

MOKO新世紀廣場由即日起至6月2日舉行「旺角購物祭」，推出4大消費禮遇，包括「逢週一必搶快閃券」、低至3折精選產品、多買多送，以及「愈食愈賞」滋味禮遇。打響頭炮嘅係「逢週一必搶快閃券」活動，於5月連續4個星期一豪送8,000份涵蓋不同類別電子購物贈券，最高換領總值HK$500。同時，各週末特設相應主題優惠，推出低至3折精選產品，The Point會員更可先換購「快閃券」，再於周末輕鬆入手心水產品，享盡折上折。「多買多送」購物優惠指在場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$7,500，即送HK$550贈券。贈券使用涵蓋星級美妝、潮流時裝、戶外運動、親子童裝及美食佳餚等，贈券更可與商户優惠同步使用，抵！而「愈食愈賞」滋味禮遇帶來最高50%回贈驚喜，於場內近40間環球美食餐廳食肆內享受多國盛宴，還有全港首間日本京都精品咖啡小店「Sonia Coffee ソニアコーヒ」分店即將進駐商場，讓咖啡愛好者朝聖！

文青慢活環保市集

位於大埔嘅新達廣場由即日起至5月9日期間舉行「文青閒逛慢活市集」，請來多個本地品牌參與，包括提倡環保概念及綠化產品嘅Green 360及Airpot草蘆、主打寵物飾品嘅Meowren貓人手作、手工產品嘅Shiok Shop及公公手工皂、糅合日本永生花與精品咖啡嘅本地品牌Beauty and the barista等；活動期間正值母親節，孝順仔女如未添置母親節禮物，大可與媽咪齊齊當一日文青，逛個夠本！