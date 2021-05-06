控制唔到裕美把口　麥貝夷：已經冇聯絡！

歌手麥貝夷（Karene）在紅磡為直播節目擔任嘉賓，她早前在網上指控拍拖3年多的「男友」性伴多得驚人，矛頭直指曾傳緋聞的翟威廉。而不甘被拖落水的裕美暗示Karene與她介認識的Edmond拍拖期間，私下約會翟威廉過夜。

對於此事，Karene受訪時表示：「聽過，裕完係好多年嘅朋友，朋友係互相幫助，唔會計較，攞個心出嚟，佢亦經歷過幾段感情狀況，當時亦逐一幫佢喺網上回應網民。（裕美咁講係幫你定害你？）呢啲佢先知，唔知佢嘅用意。Edmond的確係介紹嘅，但係到後期分手，我同裕美都已經冇聯絡。（裕美話你背住男友同翟威廉過夜？）感情嘅嘢係兩個人嘅事，只有當事人最清楚。（有冇咁嘅事？）我回應到呢度，因為我控制唔到人講乜，所以講到呢度。（同裕美冇朋友做？）我哋好少聯絡，緣分嚟，相聚到就相聚，相聚唔到就停一停。（叫佢收口？）我唔會去控制人。（以後帶眼識人？）要check check副眼鏡，check吓度數。」

她指近期有朋友出錢邀請她拍攝微電影及錄歌，作為去年入行十周年的企劃，更考慮將第一首歌《前度》亦包括其中，講到歌曲與近期事件語帶雙關？她說：「我希望將來好似第二首歌《勾手指尾》咁幸福。」又指出錢邀請她演出的並不是男朋友，自己也沒想過那麼快拍拖，以工作為先。