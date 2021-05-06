【營事檔案】辣味味噌牛肉炒麵　香口低熱量

很多人以為吃得健康就等於沒有味道，所以很多時候都過分清淡，變得很沒趣味。大家不妨試一下煮這個辣味味噌牛肉炒麵，味道不輸乾炒牛河，可是卡路里會比較低又香口，絕對能夠吃得健康又美味。

椰菜 低脂肪亦低熱量

這道菜中的蛋白質來源是牛肉，牛肉能夠提供豐富蛋白質、鐵質、鋅質。而且牛肉的鐵質比植物性食品所提供的鐵質吸收率更高。攝取足夠鐵質對人體是非常重要，能夠預防缺鐵性貧血。

這道牛肉炒麵也加入了近來備受追捧的椰菜，全因椰菜營養豐富，富含維他命C、β胡蘿蔔素、纖維、鈣質、鉀質、維他命K等，而且它低脂肪、低熱量、口感豐富。同時，椰菜也有「天然胃藥」的美譽，因為它有保護腸胃黏膜，預防潰瘍的功效。

味噌 富含益生菌

除此之外，炒麵裏加入了味噌作爲調味，味增除了有它獨有的鹹香味之外，也具有多種的營養素。味噌是發酵大豆食品，能夠提供蛋白質、益生菌、抗氧化物等等。不過味噌鈉含量較高，大家需要注意用量，建議只用小量作調味之用。

另外，炒麵條的時候再加入新鮮辣椒碎可以令整道菜的味道再提升，大家快來試試煮這個營養豐富又好吃的辣味味噌牛肉炒麵吧！

【辣味味噌牛肉炒麵】

材料：

牛肉片 80克

新鮮辣椒 1條

椰菜 半斤

日式炒麵 100克

蒜頭 2粒

醃料：

黑胡椒 半茶匙

鹽 半茶匙

調味料：

味醂 1湯匙

豉油 半茶匙

味噌 1湯匙

做法：

1.把蒜頭和辣椒切粒，備用。

2.將調味料混合成醬汁。

3.把牛肉用醃料醃約15分鐘，備用。

4.爆香辣椒和蒜頭，放入牛肉翻炒。

5.再放入炒麵和醬汁。

6.最後放入椰菜，炒至全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。