第二胎就快生得嘅岑麗香(香香)不忘更新社交網,見佢只影半身遮住孕肚,得天獨厚嘅佢肥肚唔肥人,手腳仍然纖幼,佢於一片彩色磚牆上留影,紮起頭髮,笑到見牙唔見牙,留言話:「A smile is the prettiest thing you can wear, and laughter is a good therapy, Try-try la.(微笑是你最漂亮的東西,笑是一種很好的療法,試吓啦)」少女味十足,點睇都唔似臨盆在即嘅孕婦!