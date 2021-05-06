本日日本：千葉縣小學改建　全新Glamping設施開幕

有沒有想過在小學內露營？於日本千葉縣市原市新開的高滝湖Glamping Resort就可以體驗得到。這個剛開業的營地是由一間已廢棄的高滝小學校翻新而成，搖身一變成為充滿加州風情的設施。前台櫃位由家政室改建，而原本的職員室、校長室及保健室則改建成為浴室、洗手間等，仔細看的話，不難感受到以往學校時的輪廓。

學校操場則放置了24個帳篷，分別有圓頂帳篷、透明圓頂帳篷及鐘型帳篷3款選擇，當中以透明的圓頂帳篷最值得推介，舒舒服服躺在床上，即可欣賞日落日出、夜櫻、星空等等。所有帳篷均設冷氣及睡床，任何季節也住得舒適。當中更設有4個帳篷可跟愛犬同住，特色是均設有洗腳設備，亦有給狗狗走動的地方，可以和愛犬度過開心的假期。宿泊計劃包早晚兩餐，晚餐提供由市原市新鮮蔬菜及千葉縣食材組合而成的燒烤餐，早餐可以自製美式漢堡包並提供房總出產的牛奶，讓人吃出滋味。

高滝湖Glamping Resort

地址：千葉縣市原市養老1012-1

房價：每晚每位15,750日圓起（4人一帳篷計）