淫史多籮籮！阿諾勾義嫂性侵偷食樣樣齊

荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）生性風流，除了背妻偷食有私生子之外，更離譜到勾義嫂偷食好友史泰龍（Sylvester Stallone）妻子！

其實阿諾未成名前已好濫交，N年前於成人雜誌受訪時曾自爆會與其他健身漢一同玩性愛雜交，他說：「唔係個個都有參與，只有可以喺其他男人前搞嘢嘅人會玩。唔係所有人都可以咁做。」而他更在訪問中直言時常被性伴投訴他的下體好大。不過他就謙虛地說：「你唔能夠透過健身練到下體變大，健身人士下體其實同所有男人一樣咁上下size。」在訪問中阿諾更大爆自己有吸食大麻的習慣。

到了在荷里活走紅時，阿諾仍唔改風流習慣！他與甘迺迪家族後人瑪莉亞施賴弗（Maria Shriver）（即後來妻子）拍拖時更一腳踏數船，其中包括偷食好友史泰龍當時的丹麥影星老婆碧姬妮遜（Brigitte Nielsen）。早幾年她在自傳就自爆1985年曾背夫與阿諾偷食，她們因拍攝電影《女王神劍》（Red Sonja）而撻着。

阿諾與瑪莉亞成婚後亦曾捲入性醜聞，他競選加州州長期間被6名女子指控性騷擾。而2011年阿諾宣布與瑪莉亞結束25年婚姻，離婚導火線就是阿諾背妻偷食家中女傭Mildred Baena，他更被爆「搞出人命」與女傭有私生子Joseph。後來他受訪承認，並指事件導致自己的大好家庭破碎，是他在妻子身上所做過的最愚蠢的事，對妻子及4名孩子造成很大傷害。

不過江山易改，阿諾2000年亮相英國早晨節目時當眾摸女主持Denise Van Outen大髀。後來亦有一名女主持Anna Richardson爆料指控他在酒店房訪問他期間被對方揸胸。雖然他的好友曾證實事件，但阿諾仍然控告女主持誹謗。事件最終庭外和解。