樂壇教父Uncle Ray宣布退休：依然與音樂同在

現年96歲有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray(Ray Cordeiro,郭利民)縱橫香港廣播界逾70載,多年來透過主持電台節目,以音樂慰藉人心,Uncle Ray今日宣布因受疫情影響,將於5月中告別電台主持工作,正式榮休並開展新生活。

2000年他被列入健力士世界紀錄大全成為「全球持續主持電台節目最長久唱片騎師」,他電台主持音樂節目《All The Way with Ray》超過40年,經常風雨不改在直播室推介西方美樂,但因疫情關係,他自去年12月開始暫休,留家抗疫。他說:「新冠肺炎病毒肆虐,身邊嘅朋友都勸阻我繼續返工。無論我心境點樣後生,都唔可以唔承認自己年事已高,風險極大,只好聽從勸告,暫別直播室,冇諗到一停就係4個月。」敬業樂業的他早前還希望可以盡快重返電台直播室。

熱愛音樂的他在退休聲明中提到︰「過去無數的日子,我放下唱片,除低耳機,關掉咪高峰,離開直播室,不會有甚麼特別感覺,因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定……我要退休了!」他笑言自己距離上次「榮休」超過40年,而且工作比第一個職業生涯還要長,並指精彩程度也不遑多讓,好比活了兩次。

榮休前,他將於下星期一至五(5月10日至14日)重返錄音室主持最後一周節目,與各位聽眾在大氣電波中敍舊和道別,他說:「退下來唔等於停下來,我依然與音樂同在。我深信人生有盡,音樂無限。」