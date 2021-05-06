樂壇教父Uncle Ray宣布退休：依然與音樂同在

現年96歲有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）縱橫香港廣播界逾70載，多年來透過主持電台節目，以音樂慰藉人心，Uncle Ray今日宣布因受疫情影響，將於5月中告別電台主持工作，正式榮休並開展新生活。

2000年他被列入健力士世界紀錄大全成為「全球持續主持電台節目最長久唱片騎師」，他電台主持音樂節目《All The Way with Ray》超過40年，經常風雨不改在直播室推介西方美樂，但因疫情關係，他自去年12月開始暫休，留家抗疫。他說：「新冠肺炎病毒肆虐，身邊嘅朋友都勸阻我繼續返工。無論我心境點樣後生，都唔可以唔承認自己年事已高，風險極大，只好聽從勸告，暫別直播室，冇諗到一停就係4個月。」敬業樂業的他早前還希望可以盡快重返電台直播室。

熱愛音樂的他在退休聲明中提到︰「過去無數的日子，我放下唱片，除低耳機，關掉咪高峰，離開直播室，不會有甚麼特別感覺，因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定……我要退休了！」他笑言自己距離上次「榮休」超過40年，而且工作比第一個職業生涯還要長，並指精彩程度也不遑多讓，好比活了兩次。

榮休前，他將於下星期一至五（5月10日至14日）重返錄音室主持最後一周節目，與各位聽眾在大氣電波中敍舊和道別，他說：「退下來唔等於停下來，我依然與音樂同在。我深信人生有盡，音樂無限。」