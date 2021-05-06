孖當奴扮鍾馗！方力申遇怪事　有道門彈開見到…

由藝人方力申與DJ當奴主持的節目《鬼上你架車》明日於myTV Gold上架，兩人以鍾馗扮相出席記者會，無綫高層樂易玲亦現身支持。講到最驚嚇一集，方力申透露要算跟嘉賓林盛斌（Bob），於農曆新年期間到義莊探靈：「我哋唔敢入，喺門口已經好驚，攝製隊有入去。Bob好小心，佢一嚟到就派開工利是畀我哋，又喺門口上香，仲長期口噏噏，念念有詞，我哋原本冇諗住派利是，都要補番派。」

至於當奴就大爆在節目中，女嘉賓都由方力申負責開車，男嘉賓就由他開車，他說：「可能佢車齡較長，擔心有靚女坐喺我身邊，我揸車會分心。」方力申解釋全是導演安排，而且拍攝出來效果較靚。

分享靈異經歷

講到靈異經歷，當奴稱最經典是當年電台同事跟他說，有個靚女DJ首日上班，叫他去看看，原來就是阮小儀。方力申透露拍戲時，原本要打開其中一道門，綵排時開得到，正式拍攝卻開不到：「我哋就改開另一道門，拍完之後，原本開唔到道門突然彈開咗，入面係個神位。」又指節目其中一集由張繼聰任嘉賓，有同事見到有人由巴士落車，但卻見不到腳。