Let's Chill 同阿媽自製下午茶體驗

母親節除咗帶阿媽食大餐之外，都可以同媽咪自製浪漫，搜羅城中新鹹甜美點或特色美食和飲料，與媽咪無論戶內戶外都可以隨時自製優質Afternoon Tea，談心聊天過日神。

英式獨特好滋味

Tea Saloon by Another Fine Day由供應人氣下午茶的茶館搬至新工作室，更置有中央廚房及可舉辦公作坊或私人派對的聚會空間，供應外賣、到會、蛋糕及其他餐飲，最近品牌就特別帶來自家著名的下午茶茶點及飲料，包括西班牙辣腸炸馬鈴薯球、忌廉雜菌千層薄餅、迷你杧果甜甜圈、玫瑰伯爵茶意大利芝士蛋糕杯等，還有早排大熱、自家新鮮炮製的CBD曲奇，用上優質純大麻二酚，加入黑朱古力及亞麻籽和南瓜籽製作而成，大小朋友都適合享用。飲料方面，有由BerryBuzz提供獲獎無數的Cannacoffee©️及Fitness Coffee©️，特別加有奧米加-3及大麻二酚，有助放鬆又健康。無論想在辦公室歎個靚靚下午茶抑或與母親大人齊齊Hea歎都仲得。

清新中西飲食組合

本地健康飲食品牌鴻福堂早前開設全新Cafe概念店「HFT Life」，供應糅合中西的特色美食，為了配合炮台山及九龍城新店開業，推出全新日系「小山園抹茶系列」麵包，以及一系列本地烘焙咖啡。麵包採用來自京都優質小山園抹茶粉、日本製麵粉，以自製天然酵母及熬煮手作餡料每日新鮮烤焗製作，除了素來備受追捧的抹茶甜心三角，更有4款全新別具特色的窩心鬆軟麵包，包括抹茶朱古力咖啡布里歐、抹茶蘋果軟歐、抹茶粒粒紅莓吐司，以及抹茶菠蘿包。此外，品牌亦率先在九龍城分店推出一系列本地烘焙咖啡，並預期6月於跑馬地分店供應。Cafe特選100%阿拉比卡Arabica、本地新鮮烘焙咖啡豆，烘焙出細膩風味，與媽咪同行，慢活細味，帶來充滿活力的一天。九龍城店更推出咖啡新品優惠，於即日至5月11日，購買任何產品即享咖啡半價優惠；自備杯購買咖啡或自家湯即減HK$2呢！

消暑意日好味道

如果媽咪喜歡食熱狗和雪糕，大可以和她品嘗一個獨特的下午茶。位於旺角的TOYKO DOLCI主打以新鮮食材炮製出多款日式迷你熱狗及意大利雪糕，由於熱狗的骰，可以一次過品嘗多款口味，好似以牛肉腸、柚子醋汁、蘿蔔蓉、青葱、海苔及芝麻炮製的霙花熱狗；又或以豬肉腸、辣味豆瓣醬、芝麻脆米洋葱醬、漬蘿蔔及青葱作配搭的韓辣味脆米熱狗等。此外，品牌在香港自設工場，以天然原料製出多款意大利雪糕Gelato，如坊間少見兼口味獨特的清酒Gelato，又或者京都宇治抹茶味、香蕉味及85%朱古力味；還有火龍果雪葩及杧果熱情果雪葩等。同場亦有多款特色飲料供應，好似Dolci Latte 及Dolci Frappé，均以鮮奶、鮮果醬及多款不同口味的意大利雪糕調製而成，一試難忘；另一款Sparkling Fruit Tea則以鮮甜果蓉配搭清新茶味，甜度恰到好處，同媽咪開餐，為炎炎夏日帶來消暑好滋味。