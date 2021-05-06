阿Sa似冬蔭功！泰國型男Mario向周柏豪「示愛」

英皇電影《感動她77次》除了有蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪，還有泰國型男Mario Maurer演出，有「泰國第一帥」美譽的他，首次接拍港產片，他形容是求之不得的一次寶貴機會：「很多泰國人都愛看香港電影，我正是香港電影的粉絲，最有印象是《古惑仔》系列，很興奮可以第一次來香港拍戲！」

他憑電影《初戀那件小事》、《嚇鬼阿嫂》等作品吸納無數亞洲影迷，相比在泰國拍戲，來港開工有甚麼新體驗？他謂：「拍攝上沒有太大分別，因為香港太密集，找拍攝場景看來不易，溝通上反而不會有問題，香港人的英文很好，但在我來說，記對白會有點難度，事前要練習很多遍，幸好導演邱禮濤都幫我很多，在演繹角色上，今次是一個很大的挑戰。」

Mario Maurer還指這次接拍《感》片，實在太多愉快的經歷，並大讚兩位拍檔：「阿Sa是一位很好的演員，態度很友善，柏豪也是個十分親切的人，第1天和他同場演出，就是拍打擂台的一幕，雖然動作方面有點難度，但大家依然拍得很開心，好慶幸能和他們一起合作！」

如果用泰國食物來形容阿Sa與柏豪，Mario的選擇是：「阿Sa是一個包含很多不同味道的女演員，就似冬蔭功，混合後非常精采；至於柏豪，我想是泰式炒肉碎，一款好多人都喜歡的美食，好隨和、受歡迎，我都鍾意！」