伊織菴　超二次元之J奶

唔少男士都鍾意睇日本嘅動漫作品，原因之一好可能同當中嘅女角色設計得又靚又好波有關。查實呢啲身材咁夢幻嘅索女，喺寫真界都可以搵到唔少人辦，好似今期「世界Cup」主角伊織菴，更因太好波而被人稱為「超越二次元世界之二次元BODY」呢！

顏值分析

今年22歲嘅伊織菴，剛剛出道嗰陣，個樣真係好一般，但經過「後天加工」，意思係指美容同化妝之後，睇落精靈好多，雖然未至於變咗大美人，但某啲角度睇都幾有氣質。

成名快到極

巨乳能夠令好多男人雙眼發亮，所以日本寫真界頻頻以大波妹嚟吸客，其中胸大而身瘦嘅女優更加吃香，因而造就咗伊織菴嘅火速成名。話說呢位大學畢業生喺2018年開始拍寫真，翌年推出首隻寫真映像作品，因身材驕人，獲得「超越二次元世界之二次元BODY」嘅稱號，人氣亦扶搖直上。

獲封「東之橫綱」

2019年，阿妹喺「你選的2019年MVP」中，奪得MVP獎同巨乳偶像獎亞軍；另外，佢又喺「次世代避雨大騎樓」選舉中榮獲「東之橫綱」嘅封號，風頭甚勁。值得一提，佢喺大學時修讀建築，畢業後去咗一間建築公司打工，期間兼職做寫真女郎，所以雜誌方面一度稱佢為「建築界與寫真界二刀流偶像」。

最新動向

今年初，伊織菴決定全心全意投身寫真界，為咗搶眼球，佢頻頻喺觀眾面前騷身材，仲會喺社交網上載大量騷胸半露嘅靚相同視頻，「胸奴」實在不能錯過！