《聲夢》紅藍組對決！姚焯菲壓力爆煲　開戰前暈低

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》第5集開始進行第3輪比賽，紅藍兩隊會以全新賽制進行對決。即將播出的一集，其中一個回合兩隊各自派出一位主音對戰，藍隊及紅隊分別派出林君蓮（蓮姐）及詹天文（Windy）應戰，她們連續兩個回合都取得高分，獲評審睇高一線。

為姊妹Windy伴舞

賽前已是好朋友的Windy和姚焯菲（Chantel）為同組隊員，默契十足，今次Windy出戰，由Chantel為她伴舞。她們連日為演出投入綵排，可能是虛耗過度，Chantel於節目正式錄影前2小時不支暈低，電視城的保安人員即趕到現場為她作初步檢查並送往醫療室，臥床休息的她狀甚痛苦。工作人員隨即通知導師周柏豪及JW，由於擔心Chantel勉強演出會在台上暈倒，所以最後決定變陣，改由Windy單獨出戰。

隊員勒令不得上台

Chantel之前多次因險被淘汰而緊張爆喊，幸而上個回合選唱JW的歌挽回劣勢，並獲JW親自教路。評審之一、音樂製作人陳彥廷亦讚Chantel進步大，因此她更為演出承受沉重壓力。她對於未能為好姊妹Windy伴舞大失所望，直言當時肚子極度不適，連站都站不穩，最終惟有放棄：「當時好想繼續比賽，但嗰刻真係有啲暈，我好堅持想幫Windy伴舞，但大家話好擔心我，唔畀我上台，我只好聽話。（承受太大壓力？）我雖然成日喊，但唔會放棄，會繼續堅持！」