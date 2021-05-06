「股」動人心　白滑彈勁吸睛

圓渾嘅美股係好多男士嘅「死穴」，尤其係鍾意玩騎乘同推車仔嘅朋友，更能體會到箇中趣味。點先稱得上係優質股？3個字講晒——白、滑、彈！睇埋今次介紹嘅四仔，你就會明晒！

發掘潛力「股」

配角索過主角？喺四仔中，呢啲情況好常見！正如呢套由Private推出嘅精選作品《The Best of Apolonia Lapiedra》，雖然以輯錄四仔紅星Apolonia Lapiedra嘅精彩演出作招徠，但睇片過程會發現一眾未來天后級脫星嘅身影，包括Zoe Doll、Jimena Lago同Vinny Star，位位都以好叻出「股」惑，令唔少四仔迷興奮不已。

銷魂「股」聲

優質靚股嘅一個賣點就係要夠彈手，但係隔住屏幕，又點知眼前嘅美股夠唔夠彈呢？好簡單啫！聽聲咪得囉！呢套由Lethal Hardcore炮製嘅《Big Booty Blondes #2》，就以肉體碰撞時產生嘅啪啪響，令四仔迷感受到美股嘅彈力。影片由Stoney Curtis同Jerry Kovak聯手執導，搵嚟Kay Carter、Aria Banks、Riley Reyes等5位擁有優質靚股嘅脫星演出，當中出現嘅激情聲浪，甚至勁過畫面中嘅肢體交流。

高妹出「股」惑

睇四仔，梗係要睇激烈嘅肉搏場面啦！Evil Angel製作嘅《Evil Squirters #7》，就繼續以超級狂野嘅床戰風格，為四仔迷帶嚟極盡官能刺激嘅體驗。導演Toni Ribas仲話，新作為咗出「股」惑，搵嚟Tiffany Watson、Rocky Emerson、Ember Snow等美股脫星演出，其中身材高人一等嘅Rocky Emerson，唔止Pat Pat又滑又彈，仲有一對長絕四仔界嘅美腿呢！