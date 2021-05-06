黃芷晴幻想亡母化蝶　飯枱照放3套碗筷

藝人黃日華愛妻梁潔華去年5月不敵癌魔離世，女兒黃芷晴之後常在家中發現蝴蝶蹤影，而且一隻比一隻大，想像是媽媽化蝶治療其心靈。她透露媽媽患病期間，曾有一刻想過趕快嫁人，不過現時單身的她過得幸福，反倒慶幸當時沒有為嫁而嫁。

梁潔華於2013年驗出患有急性骨髓性白血病，抗癌7年後，去年不幸病逝。經歷喪母之痛的芷晴已撫平傷痛，但隨着媽媽忌日將至，難免糾結。5月以往是她最喜歡的月份，因為是其生日月，惟去年5月痛失至親後，連生日亦不願慶祝。

過去1年，芷晴與爸爸的生活模式變化不大，因為媽媽恍如從沒離開，兩父女現時每日食飯仍會多放1套碗筷並為媽咪夾餸，又每個月到墓前拜祭，而且經常會夢見媽咪等，當中最能夠令芷晴走出傷痛的，就是蝴蝶，她說：「好得意，媽咪走咗之後見到特別多蝴蝶同飛蛾，好似手掌咁大，乜嘢顏色都有！媽咪本身好貪靚，好似係佢返嚟安慰我哋，而且每次見到嘅昆蟲Size又大咗，覺得佢過得幾好。我唔知係咪安慰自己嘅方法，不過當我唔開心望住窗，又真係會有隻喺度。」

慶幸未有為嫁而嫁

芷晴對其中一隻蝴蝶的花紋最有印象，她之後翻查社交網，發現媽媽原來3年前曾分享同類蝴蝶的圖片，認真巧合，她續說：「蝴蝶對我嚟講係好治愈，以前會驚大隻嘅昆蟲，依家就覺得好有親切感。呢年嚟我做手作，同爸爸一齊學做蠟燭，希望媽咪在天之靈都睇到我積極努力咁生活。」

今年要過一個沒有母親的母親節，芷晴擔崗做媽媽的角色，為96歲的婆婆慶祝。問到媽咪生前是否最擔心她無人照顧？她說：「父母最唔擔心呢樣，反而驚我揀錯人，所以永遠冇逼過我拍拖或者結婚。媽咪仲喺度時，我有一刻諗過結婚等佢見到我出嫁，不過全部人都叫我唔使急，覺得媽咪最想見我搵到個最好嘅。」