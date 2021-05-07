【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿六乙卯水開日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：飾牆、補塞、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：5、6、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座、山羊座

白羊

太過好勝，力有不逮卻硬要逞強，得不償失！

金牛

社交運強，出席友人飯聚，可以吃出好心情。

雙子

做任何事都要經大腦，牽涉金錢更要想清楚。

巨蟹

愛情運上升，體貼的呵護，可令對方更愛你。

獅子

雜務纏身，心情欠佳，但仍需顧累別人感受。

處女

腳踏實地是好，但不要對自己要求得太嚴苛。

天秤

切勿在辦公室傾私事，要提防小人篤你背脊。

天蠍

職場上出現權責變動，過了適應期就冇問題。

人馬

悶悶不樂，太在意別人的眼光是於事無補的。

山羊

難得一遇的好運氣，不妨把快樂帶給身邊人！

水瓶

完成一件重任，精力有點透支，宜找機會充電。

雙魚

既然找到釋放壓力的方法，就不要待薄自己。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）蛇 壓力大

鼠

精神高度集中，行事快靚正，工作如魚得水。

牛

十分在意得失，面對工作有拚命三郎的精神。

虎

工作順利，不妨早點下班去做自己想做的事。

兔

適宜默默耕耘，職場上盡可能保持低調一點。

龍

神經有點過敏，遇到任何事都應該樂觀面對。

蛇

心理包袱大，把自己逼得太緊，情況將更糟。

馬

信心爆棚，得貴人幫忙，工作上易取得突破。

羊

直覺敏銳，應變力強，宜趕快完成手上工作。

猴

身邊出現小人，鬥志易被不公平的事情打沉。

雞

是日沖煞，運勢一般，與人相處要留意態度。

狗

幹勁十足，工作認真，表現可獲得上司表揚。

豬

財源滾滾來，與人合作有機會獲得豐厚回報。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

不要固執己見

塔羅牌有3大主要體系，分別為偉特體系、托特體系與馬賽體系，當中的偉特塔羅牌總數為78張牌，分為4組元素，即火、水、風、土，每一組元素皆由10張數字牌與4張宮廷牌所構成。

78張牌之中，最特別、最有意思的，首選0號牌「愚者THE FOOL」。愚者為78張牌的第一張牌，表示所有事情的開始，旅程的起點，萬物的起源。

有人會覺得愚者是一個不知天高地厚、初生之犢不畏虎的少年，一定要依從古舊、不合時代的規則，對舊人物、對思想要言聽計從，才可以正常生活，踏上旅途才可以平安無事。但大家往往忘記了，所有人第一天都是愚者，每個人都曾經是愚者，所以每個人都是平等的，不應分你高我低，或恃住自己經歷多一點點就目中無人，與人相處應該互相尊重。因為就算你在某一行業已經有很多年經驗，但只要身處群體當中，就要明白人與人之間要互相幫助。你縱然有老經驗，但沒有新思維；你縱然有老眼光，但沒有足夠體力；你縱然有老資格責備人，但沒有心胸及器度去認錯……凡此種種都證明人沒有完美。

愚者牌，真正的意思，是提醒我們，做事做人不要固執自己的舊思想，要多多接納別人的意見，謙虛處世。世界那麼大，人人要互相尊重啊！