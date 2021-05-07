東方日報C1：戴夢夢少奶夢碎　翻撻太極Ricky

藝人戴夢夢與傳為她拋棄糟糠的太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky），多年來關係剪不斷理還亂，去年她移情別戀「酒壇古天樂」何偉略，更以女主人姿態現身男友生日會宣示主權，不過拍拖僅1年又Game Over，冧仔有法的她戲劇性翻撻Ricky，近月更着情侶裝穿梭朋友聚會，情路無限輪迴。

現年36歲的戴夢夢於6年前無懼背負「小三」之名，和年長19歲的有婦之夫Ricky愛得轟烈，男方和太太離婚後，兩人曾發展至談婚論嫁階段，未幾卻嗌交分手，之後她被目擊與中年男子蜜遊澳門，但數月後和Ricky又宣告復合，以為破鏡重圓會修成正果，豈料去年初她又搭上活躍社交界、經營茅台生意被指貌似古天樂的何偉略（Dell Ho），熱戀半年更在男友的生日會上，以「阿嫂」身份招呼來賓，她和Ricky斷斷續續的5年情「壽終正寢」。

有消息指夢夢一直有顆恨嫁的心，當初戀Ricky飽受千夫所指，可是男友「見過鬼怕黑」無意再婚，關係才拖拖拉拉，直至跟比Ricky年輕及有米的Dell熱戀，曾一廂情願等待嫁期，以為可以做少奶奶，不過有指Dell的條件好，其酒品生意在東南亞銷量以億元計，難免異性緣旺盛，有人更不欲「為一棵樹而放棄整個森林」，對婚期施「拖字訣」，令夢夢心淡而決定和平分手。自去年12月起，夢夢絕迹Dell的社交圈，嫁人夢再落空。

借搞騷又黐埋

雖然夢夢又再甩拖，但絕不愁寂寞，據知她和Dell拍拖時，仍和Ricky保持「永遠親友」關係，直到和Dell正式斬纜後，得知太極原定於去年12月假西九文化區舉行35周年演唱會受疫情影響而取消，有指她以再為太極搞騷為由，順理成章和Ricky密密見，知情者透露：「雖然西九嗰個太極演唱會，本身唔係夢夢所屬嗰間娛樂公司做主辦，但夢夢話有意思幫太極再開紅館騷，所以咪有機會同Ricky行埋囉，咁Ricky係單身，又冇新女友，男人又冇乜所謂嘅，啱傾咪又黐埋番囉，加上佢哋又唔係第一次復合，所以喺朋友圈唔係咩大秘密，唔會特別追問係咪又復合咗。」

點男友去買酒

據悉太極已入紙申請紅館檔期，夢夢所屬公司是否主辦單位之一尚未確定，但夢夢和Ricky復合就「有圖有真相」，有指4月時，兩人孖公仔出席馬主朋友的壽宴，兩人穿上情侶Tee現身Sweet到爆，同場還有江欣燕及戴蘊慧等好友；另一日又拍拖到友人家中暢飲兼食串燒。日前夢夢和Ricky現身馬場，當時她煞有介事說：「朋友咋！」友人爆料指她再戀Ricky，但未有變得溫柔，愛好杯中物的她常「點」男友外出買酒。

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