「May the Fourth Be With You!」每年5月4日都是星球大戰日,Apple近年都有相關慶祝活動,今年亦唔例外,宣布5月7日或之前於Apple TV app購買任何《星戰》系列電影都有62折優惠,換句話說$100有找便可擁有最新《星球大戰:天行者崛起》的HD Dolby Atmos版,之前嫌貴的話今次記得入手啦!除此之外,Apple Music同日亦已更新「The Best of Star Wars」歌單,包括大量星戰作曲家John Williams與倫敦交響樂團演出的原創星戰電影配樂,星戰迷不容錯過!