Anson Lo露腰晒褲浪　MIRROR騷梅窩片段曝光

組合MIRROR在九展開騷，眾人輪流出場solo或小組表演，期間Edan自彈自唱《E先生連環不幸事件》，而之前綵排期間曾體力不支暈倒的姜濤就精神不錯，期間唱《蒙着嘴說愛你》時唱到蹲低氹粉絲。至於Anson Kong及Anson Lo合唱《神隊友》則攬頭攬頸及深情對望，大玩HeHe。其後同樣不適的Anson Lo更穿上特別設計的西裝，不停扭動「蛇腰」，騷腰又隱約見到胸肌，期間阿Jer上台與他battle跳舞，Anson Lo即笑出名跳得差的阿Jer是隊中的「舞蹈擔當」。

期間現場播出之前MIRROR入梅窩拍節目的片段，見到Anson Kong、姜濤等人爆喊互攬。之後MIRROR再合體合唱《給自己的信》等曲，隊長Lokman表示：「呢2年半話長唔長、話短唔短，好似4、5年嘅濃縮，中間經歷好多，有開心、唔開心，正面、負面，積極、消極，我哋初初好似牛咁衝，但後尾成熟咗，個個都獨當一面，有自己諗法，但就忽略人哋諗法，所以有矛盾、火花，但正正有火花生命先可以繼續落去！」之們他們登上吊船，升到場館中間，隊友則踢爆姜濤畏高：「姜濤好驚，男人老狗畏高，笑吓啦。」他們又笑言吊船是透明地板：「好抵，好少見到我哋褲浪。」大家唱歌時向粉絲揮手派心，但畏高的姜濤就全程不敢亂動，表情僵硬，隻手沒有離開過欄杆，十分搞笑。但其後姜濤即重拾英姿，solo環節表演彈古箏及跳唱《精舞門》，又大跳椅子舞。

之後到Alton壓軸出場表演talk show的solo環節，自嘲存在感低，笑言有時都忘記自己是成員，又話有次跟媽媽食飯一起睇《Reflection》MV，但媽媽發現不見他，他笑言：「有2.9秒係我同Frankie。」他又自嘲不及其他成員厲害，如不及姜濤多廣告，亦不及Ian多粉絲。他又講到當初有網友取笑他們憑甚麼1首歌就開演唱會，又有網民留言：「3年後仲喺度先同我講」，他表示：「過咗2年半我哋12個人仲喺台上，係因為得到你哋嘅支持同愛護，多謝！我之所以入到MIRROR，花姐話係因為我為大家帶嚟感染力！」

然後MIRROR又合體換上黑白西裝跳唱《IGNITED》，到Encore環節，他們換上T恤、牛仔褲，跳唱《Sugar Baby》等medley，Lokman再發言：「我哋12人上到呢個台唔容易，唔係隨便擁有，有你哋就更唔容易，一直經歷太多，只要捉緊信念，只要你肯相信，到最後一定得！」最後唱出《One and All》，演唱會約在11時半圓滿結束。

騷後經理人花姐接受訪問，大讚他們昨日full dress上陣綵排十分落力：「所以今日都feel到佢哋有啲攰，我會畀60分，可以再好啲，尋日仲好，可能未慣個台，希望去到第6場可以90分。（驚唔驚佢哋體力支持唔到去第6場？）都驚架，其中Edan同Anson Lo病咗要去睇醫生，醫生話佢哋聲帶腫晒，要食藥同唔可以講嘢太大聲，所以佢哋要食藥同灌水，但就唔使打針住，醫生都特登打嚟問佢哋聲帶點樣，話如果長期用聲帶就好難好番，都擔心佢哋把聲，Anson Lo都好大壓力。」

問到可會改rundown遷就他們？她表示：「所以我哋盡量分散啲人，唔使佢哋連續唱。（所以設計到佢哋盡量少講嘢環節？）都係，同埋平時大家喺節目都成日見到佢哋講嘢，所以想爭取機會畀大家睇到佢哋嘅表演，特別係Tiger、Frankie等人。」