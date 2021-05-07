牙痛到人人以為佢失戀！陳凱詠剝4隻智慧齒救解脫

歌手陳凱詠（Jace）日前出Post自揭「自虐」一事，佢竟然一次過剝晒4隻智慧齒，真係聽到都覺痛！唔好以為佢講笑，真係有圖有真相，見Jace兩邊面微腫，佢仲好有心搵咗個玩具電飯煲將啲「寶貝」好好咁收藏添！問到Jace點解咁勇？佢笑嘲呢份勇氣係嚟自於無知：「冇諗過會出好多血、食唔到嘢嘅問題，醫生一開始係建議我剝一邊嘅上、下智慧齒，而我係右邊下顎痛先，搞到勁頭痛，所以一心諗住先剝右邊，睇醫生排期都要成個月時間。」

但偏偏就係呢個時候，左邊下顎嘅智慧齒都痛埋，搞到Jace勁崩潰，痛到有日做訪問、影相全程都乸埋口面：「內心勁想喊，但又唔可以喊花個妝！而嗰日直落仲要做個Live，既要主持、又要唱歌，真係好驚，試咪一唱《隔離》，啲歌詞密到係唱唔到，就忍唔住喊！」最搞笑嘅係當刻冇人知道Jace只係牙痛，人人以為佢失戀唔敢行近：「我挨埋牆抬高個頭唔敢望人，好彩後尾食咗止痛藥，成功頂到嗰晚嘅工作。」

之後Jace趁出碟前有3日空檔期就把心一橫剝晒4隻智慧齒，佢話醫生只係問：「你咁急進？真係一次過剝晒4隻？咁你就食唔到嘢。」而佢就話：「冇計，我啲時間就唔到。」點知一剝完佢就大叫後悔：「真係好痛！但好彩冇發燒，當晚又消咗腫，上天好眷顧我！到第3日開工都冇晒事，聽足醫生講食好多雪糕去鎮靜牙痛。（有肥到？）瘦咗！因為我好鍾意食熟食，畀幾多甜品我心情都係差，但呢幾日食得番嘢就脹番！」