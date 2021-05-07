陳明憙領軍做音樂劇！黃劍文演視障人士七情上面

歌手黃劍文（Kimman）、陳明憙和陳凱彤（Lillian）舉行一連兩場慈善音樂劇終完滿結束，尾場有周慧敏到場睇騷。他們3人分別演出3個單元，陳明憙和Kimman各飾演視障人士，明憙由經常被同學取笑，變成高爾夫球好手，演出落力，台上她又叫又唱，嗌到聲嘶力竭。Kimman飾演一夜失明的視障人士，失去視力、失戀及失親情，情緒爆煲，一時攬頭大喊，一時又大笑，可謂七情上面，全程一個人演，難度極高。而陳凱彤飾演視障人士的女友，如何力抗家人反對，勇敢去愛。現場更要跳舞顯舞姿。同場兩位前輩彭家麗和Joe Junior則大晒唱功。

完騷後接受訪問，因Kimman和陳凱彤同是第一次演出音樂劇，故3人中以陳明憙的演出經驗較多。對是次音樂劇為基層視障人士籌款及打氣，感覺甚有意義。Kimman自評表現只有80分，因只有一個月綵排時間，已經盡全力，飾演視障人士的他，覺得最難是要雙眼好定，經常提醒自己往高處望，對於演出時又嗌又喊，他坦言每次演完都好辛苦和很攰，他說勾起11年前他媽咪離世時的痛苦感受，對面對三失（失明、失戀及失去親人）的角色心情很是理解。他說最開心是該單元的真人真事主人翁，看完他的演出後都表示感動。陳明憙表示覺得最大挑戰是她第一幕要演被人欺負，還要扮雞仔聲，轉場行動又要好快。陳凱彤劇中角色很Sweet，但又要同媽咪鬧交，甚具考驗。3人都說演到上癮，Kimman自言演完第一場已感到不捨。陳明憙表示希望將音樂劇帶到其他地方，讓更多人關注視障人士。