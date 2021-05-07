顏值唔輸蘇皓兒！馬國網紅晒34D籃球胸俘虜網民

近年打籃球已經唔再係男仔嘅專利，有唔少女仔都熱愛打波，喺圈中暗藏唔少高顏值嘅籃球女神，佢哋唔止有樣有身材，球技仲好唔錯添！就好似上年憑劇集《那些我愛過的人》人氣急升嘅蘇皓兒，雖然外表斯斯文文，樣子甜美，皮膚白滑，但原來佢好鍾意打籃球，佢私下自組籃球隊，得閒就約埋班Friend打吓友誼波！佢球技仲一啲都唔差，射波命中率高，落到場仲好唔錫身搏到盡，十足經典籃球漫畫《男兒當入樽》入面個女主角赤木晴子一樣，有高顏值同球技，係每個男士理想嘅籃球女神！

禾稈冚珍珠

而喺出名盛產靚女嘅馬來西亞，當然都暗藏唔少籃球女神啦！就好似網紅Cheri，佢同蘇皓兒一樣係禾稈冚珍珠，外表斯文，樣子甜美皮膚白滑，睇唔出原來係籃球控，仲係當地籃球隊Ball Madness成員，佢唔止球技出色，身材同樣出眾，身高1米66嘅佢擁有34D「籃球胸」，加上修長美腿，不時大晒貼身衫盡騷Big爆身材俘虜網民，搞到網民都話好想同佢打番場友誼波囉！

選過世界小姐

佢曾經喺馬來西亞世界小姐選美中進入決賽，不過最終未能入圍三甲，依家積極喺模特兒界發展，做過「元首杯全國籃球錦標賽」宣傳大使，佢又不時喺社交網大晒火辣性感相派福利，又有同網友分享扮靚心得，吸咗近15萬粉絲，人氣有番咁下上㗎！