環保Stan Smith　尤達大師發放「綠色原力」

2021年,adidas Originals經典鞋款Stan Smith迎來誕生50周年的大喜日子,一直積極參與海洋減塑計劃並致力達到可持續發展願景的「三葉」,上月正式宣布改用高性能再生物料PRIMEGREEN去打造此經典鞋款,並將會聯同Disney攜手合作,將包括:Kermit the Frog、Tinker Bell、Mike Wazowski、WALL-E及Hulk等多個深受大眾追捧的動畫角色融入此環保系列當中,以Stan Smith引領大家進入綠色新世代。

本月,Disney x adidas Originals全新聯名系列就輪到《Star Wars》尤達大師(Yoda)接棒登場,鞋身所用的PRIMEGREEN環保物料當中50%為回收再造物料,配色設計沿用Stan Smith最元祖的白色主調,並飾上與尤達大師身體顏色一致的橄欖綠色;鞋舌標誌性圖案及鞋踭亦同樣換上尤達大師圖案,左右腳外側位置分別有「DO OR DO NOT」及「THERE IS NO TRY」兩句經典對白。除鞋款外,更推出採用相同配色設計,於正面加入放大版鞋舌圖案設計的短袖上衣及連帽衞衣,以「綠色原力」號召潮流人關注環保議題。