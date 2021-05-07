荷里活怪叔叔！51歲馬修培利撩少女網友被鬧爆

美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）日前被爆透過名人交友軟件Raya追女撩網友Nivine Jay惹來網民關注。而近日再有1名女網友公開與《老友記》（Friends）男星馬修培利（Matthew Perry）的FaceTime對談片段。

女網友名為Kate Haralson年僅20歲，她昨日受訪回應事件時說：「有好多人話我公開片段係欺凌同刻薄，因而令我感覺好差。但同時我感覺到好多荷里活男子同一啲後生女仔傾偈，而我認為好多人應該要意識到有呢樣嘢存在。」她表示事發於去年5月當時她19歲，她因為名人交友軟件Raya而與51歲的馬修成功配對。她表示之後馬修即提議她們在FaceTime交談。而她指之前亦試過與其他名人成功配對，但從未與年紀較他大的男士交談。選擇與馬修交談是因為覺得她好笑。在FaceTime交談中，馬修提議大家問對方問題來增進認識。但20條問題中沒有任何有關性愛的問題。其中他有問過Kate：「我有冇好似你老竇咁老？」

事件曝光後，美國歌手John Legend的前模特兒老婆Chrissy Teigen就於網上留言批評馬修和賓艾佛力，而她亦批評公開片段的人。她說：「我認同名人唔應該喺Raya上作出呢啲令人毛骨悚然嘅絕望視頻回復，但係發布私人訊息亦係好低劣。兩者都唔啱，恭喜晒。」