靈敢侶情：己所不閱　勿Send畀人

「好的要宣揚」，是常理，但在現今社會，人偏偏要宣揚無所作為的人。

某天，我的社交網站彈出一個廣告，見沒甚特別我便掃走了。隔天，又見到這個廣告，再隔天，又來，避去另一個社交媒體，天呀，又是它！於是我好奇：在社交網站落廣告並不便宜，怎麼會多錢成這樣？換轉是我有這樣的能力，何不拿錢來做幾次善事？

奇就奇在，很多人都分享這個廣告，但大部分的言論均為恥笑：「又係佢，好煩！」

若真的很煩，為何還要分享？

心理學家卡爾羅傑斯曾指出，人對自己的概念，分成「實際的自己」和「理想中的自己」，而人則慣常追求後者。以此去推則，人分享一些有違社會普遍價值觀、道德觀、傳統思想的事件，可能就是想透過「反對和恥笑」來劃清界線，向朋友展現和成就心目中最理想的自己——我不是這種人。

另一個原因，則是源於人都是群體動物，我們都有「令關係更豐富」的傾向，而分享社會上的醜事、壞人和無聊人所幹的事，便成為人與朋友之間的話題，我們可以拿來笑一天、罵三小時，透過對話令彼此間更親密。有訪問式的報告便指出，人在疫情下的缺乏社交活動，分享次數比疫情前躍升了16%。

基於本性和渴求、和順着社交網的路，我想在未來的社會（其實現在已經是這樣），將會是「不好」的世界：一個人做好事，又無惹來酸民妒忌，或許會被大家關注一兩天；一個人做沒建地、但能展演人的「理想我」的事，大家搶着分享，然後，媒體爭相報道和訪問，品牌分分鐘借此人爭取曝光率。

有句諷刺的說話是：好人不長命，禍害遺千年。這就是現在的社會，你喜歡嗎？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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