Ferrari SF90 Spider 千匹「開」「混」王

法拉利（Ferrari）繼首款量產插電式混合動力超級跑車SF90 Stradale打響頭炮，最近輪到同樣坐擁1,000cv的拉利「開」「混」王（法拉利史上首款量產插電式混合動力開篷跑車）SF90 Spider接力抵港。

SF90 Spider的混合動力規格跟SF90 Stradale大致相同，在此不着墨多提，詳情可留意規格表。值得留意是，為將配備開篷車頂機械組件的Spider車重盡量貼近Stradale，針對性的減重設計，確幫「輕」不少，其中一個減重焦點自然落在開篷車頂上。SF90 Spider 配備最新可摺疊硬頂開篷及鋁製車架，設計緊湊、簡潔、輕盈。不止較傳統硬頂開篷輕40kg，收起時僅佔100L空間，較傳統硬頂少佔50L至100L。且可於時速50km/h以下打開/關上，過程僅需14秒。受惠於整體車重控制在1,670kg，僅較Stradale重70kg，實現高達1.67kg/cv功率重量比。

完成0~200km/h只需7秒，僅較SF90 Stradale多0.3秒，0~100km/h加速可做跟SF90 Stradale一樣僅2.5秒。車跑得愈快，需要更大的下壓力支持，SF90 Spider配備已獲專利、接連精密控制邏輯系統的自動開合尾翼，能以每秒數百次的頻率對車輛的速度、加速度、軚環轉向角度及施加的制動壓力等參數來判斷是否需要更大下壓力，然後迅速啟動系統的低風阻或高下壓力模式，以控制流向車尾的氣流方向。配合車載eSSC電子側滑角控制系統，能針對扭矩向量分配提供3種動態管理及動力分配模式，增加過彎牽引力，帶來極致性能表現。

規格表

車型：雙門雙座位超級跑車

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,990c.c.

最大馬力：780cv/7,500rpm

最大扭力：800Nm/6,000rpm

馬達：前2後1電動馬達

總馬力：1,000cv

傳動：八前速F1雙離合器

驅動：中置引擎、四輪驅動

極速：340km/h

車身體積：4,704×1,973×1,191mm（長×闊×高）