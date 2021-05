台灣歌手王力宏育有3個仔女,除咗係廿四孝爸爸,佢仲係廿四孝兒子。尋日趁住唔使開工,做1日孝順仔,陪爸爸媽媽Movie Night,仲罕有晒出父母合照,見王父同王母齊齊着上灰色情侶裝,雖然兩人一頭白髮,但望落相當精神,網友仲大讚「一家人慈眉善眼」,佢亦同父母合照,戴上口罩仍掩蓋唔住濃密嘅鬍鬚,男人味極濃!王力宏留言寫道:「Mom and Dad matching in every way 我最愛的訪客來了一起看電影#我先拍照再擠中間」網友大讚佢係孝順仔,工作再繁忙都不忘陪伴兩老。