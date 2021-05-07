Tyrese Pumpkin Jenn不設防　唔介意未婚生B

前組合天堂鳥成員Tyrese之網紅未婚妻Pumpkin Jenn，孖閨蜜合資的純天然護膚品牌，今日於銅鑼灣新分店舉行開張儀式，獲好友馬天佑現身支持。受訪時Pumpkin Jenn指目前有2間分店，今次銅鑼灣新分店投資接近7位數字，並大讚閨蜜拍檔犀利，因對方於美國設有廠房，可生產自家產品。問到Tyrese可有泵水支持未婚妻？他笑話沒有，但會做阿四幫手拍片及宣傳，兼落足嘴頭讚未婚妻投資有道，更形容對方跟產品一樣都是全天然：「我做生意都係摸索中，本身家族都係從事園藝生意，運作得唔錯。（遲啲結婚一手包辦布置？）都想，但要多啲人手。」

追問何時舉行婚禮？她表示未有確實日期，因希望疫情過後才搞：「唔急，想大家盡興啲，搞個大Party，請親朋戚友2、30人嚟飲酒、跳舞！（今年冇希望？）如果今年完疫情都可以考慮。」至於問到會否急生B？她即恨到出晒面笑說：「好想呀！想生一仔一女。」更抵死叫未婚夫多食蝦、蠔等壯陽食物，而Tyrese亦坦言不介意未婚生B，大爆定期不設防：「有冇小朋友控制唔到，呢啲隨緣，有就要！最緊要開心！」

另外，談及Tyrese跟Gordon及Lincoln拆夥分開發展，他指目前有需要的話仍履行合約的工作，問到是否因金錢糾紛而解散？他笑住反問：「都冇金錢，何來有糾紛呢？唔係不歡而散，大家係冇共識，多謝公司同2位兄弟成員理解我嘅想法。」並謂踏入30歲後想有轉變，對自己、未婚妻、家庭有承諾，做實在的事。