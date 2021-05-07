《聲夢》林沚羿被淘汰！林君蓮擔心連累隊友爆喊

無綫歌唱節目《聲夢傳奇》上周完成第二輪比賽，14位學員分成紅、藍兩隊對戰。紅隊最後以97分大勝藍隊78分，經過藍隊導師商議後，最終林沚羿（Venus）被淘汰。而紅隊的7位學員包括冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW（王灝兒）及泳兒擔任導師。而藍隊剩下的6位學員炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）就由李幸倪（Gin Lee）、衛蘭及江海迦（AGA）擔任導師。

明天（8日）播映的一集中，會進行第三輪比賽，紅藍兩隊會以回合制形式進行對戰，總共5個回合。每個回合都有限定主音人數，而同組隊員可以用其他形式一齊演出。25位專業評審看完兩隊演出後進行評分，最後以局數決定負方要淘汰多少位學員，如果局數是3：2，負方需淘汰1位學員；如果4：1，負方需淘汰2位學員；如果5：0，負方需淘汰3位學員。

在第一回合，紅隊派出張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie），首次以二人男子組合迎戰，二人非常合拍，更有突破性演出。舞蹈總監Sunny Wong都不禁大讚他們：「一出嚟擺Pose，好似睇緊演唱會咁！」

而藍隊鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）選了韓國女團BLACK PINK的歌，二人擔任主音，與同組的炎明熹（Gigi）及林君蓮「蓮姐」（Kaitlyn）組成女團跳舞出戰，並邀得麥秋成替她們編舞及排練。不過，蓮姐從未學過跳舞，排舞時受到極大挫折而崩潰，麥秋成即謂：「我諗你輸梗！」蓮姐擔心連累其他隊友，更在排舞室及洗手間爆喊。四人演出後，張佳添直批：「一個A貨嘅BLACK PINK！」而舒文看完蓮姐演出直言：「係咪有嘢發生咗？你以前有個Focus，今日係冇咗！」蓮姐在台上再度落淚，導師Gin Lee亦不禁落淚。

紅隊Windy找來姚焯菲（Chantel）及潘靜文（Sherman）一齊跳舞，三人以女團出戰。Chantel在正式錄影前2小時，因身體不適而不能參賽，Windy最終單人出戰。Eric Kwok謂：「我覺得呢隻歌唔係咁唱，係再放好多！」