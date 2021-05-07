【美女饕廚】巴黎小餐館

今次介紹一家位於巴黎七區的簡潔又時尚小餐館──Pottoka。這裏沒有華麗的內裝，但客人可以在這裏寫意地享受用餐和喝酒。分別來自法國西南部和巴黎的兩位廚師為塞巴斯蒂安‧格拉維（SébastienGravé）和路易絲‧雅各布（Louise Jacob），他們對優質的食材有着濃厚的執着和興趣，共同合力創作獨特的美味佳餚。

以巴斯克（Basque）食材為主基礎，巴斯克美食具有悠久的歷史，世界各地許多有名的廚師都愛選購這地區的食材，位於橫跨西班牙東北部和法國西南部。巴斯克美食的地道風味，配以兩位廚師的靈感創作，擦出新火花。

菜單充滿驚喜，我比較喜歡這裏的海鮮菜式，先來沙甸魚吐司；燒過的沙甸魚，吃起來肉質緊實，將魚油和魚的甘香充分保存，配上蟹肉啫喱海膽醬，分外鮮香惹味！

第二道菜是八爪魚，肉質爽口，配上藏紅花汁和栗子粒，帶出獨特的甜美與花香味道。

主菜是蟶子，非常新鮮肉厚，用鑄鐵鍋烤，以高溫及少油煙為特點的烹調方法炮製，這方法叫「a la plancha」，特別適合用來烹調海鮮，能完美保留肉汁的鮮美。為了凸顯食材的新鮮度與品質，完全無使用任何複雜或重味的調味品或醬料，廚師只簡單用橄欖油、番茄和羅勒葉合製而成的醬汁，相得益彰，十分出色！

饕廚貼士：家做藏紅花汁

藏紅花汁適合搭配魚類和海鮮，做法是用平底鍋加熱將牛油煮融， 加入紅花葱頭末，然後炒至軟身，倒入香檳酒，煮至濃縮減半，下點鹽、胡椒粉和藏紅花慢火煮10分鐘熄火，倒入少許鮮奶或忌廉即成。

*註：大家可以參考我本Cookbook《教煮米芝蓮法式家常菜》，裏面有不同醬汁的詳細食譜。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）