懷孕時雌激素及黃體素分泌旺盛，令黑色素增加；而腦下垂體的賀爾蒙分泌激素，會刺激黑色素細胞，促使表皮出現黑色素沉澱。(客戶提供)

【特約報道】「懷孕媽媽特別靚」，不過相信好多媽咪都反對。「佗B嗰陣口腫面腫，最慘係皮膚黑咗成度有多，仲出晒斑！」懷孕期間媽咪可能感覺皮膚轉差、膚色暗黃、甚至出斑，全屬正常。女性在懷孕時雌激素及黃體素分泌旺盛，令黑色素增加；而腦下垂體的賀爾蒙分泌激素，會刺激黑色素細胞，促使表皮出現黑色素沉澱。除了面、頸、腋下和腹部，連乳頭、乳暈都會變得暗沉，甚至近乎黑色。

雖則產後大概三至六個月，當賀爾蒙分泌恢復正常，黑色素沉澱情況就會好轉，但不代表「立即變白，得咗！」亦不是所有媽咪都能於產後回復亮白膚色。能否變回亮白，還要看媽咪本身體質和代謝率。

黃種人肌膚底層存在較多黑色素，以保護皮膚細胞不受紫外線傷害，所以本身容易曬黑。隨着年齡增長，黑色素代謝減慢，年紀較大的媽咪未必能回復本來膚色；一旦皮膚再受紫外線刺激，受光部位如顴骨、鼻樑、額頭，就更易產生賀爾蒙斑。一般雀斑和曬斑都屬於淺層斑，較易處理；但賀爾蒙斑的黑色素可位於表皮層或真皮層中（甚至同時位於兩種皮層），大部分情況都是位於較深的真皮層中，更難減退，所以做媽咪真的好大犧牲！

賀爾蒙轉變我們無法控制，唯有小心防曬、好好食療，為皮膚提供良好環境，避免長斑並加快恢復。

預防勝於治療，做好防曬──無論天氣陰晴都要塗SPF30或以上的防曬用品，每隔二至三小時補一次──才是最有效防黑防斑的方法。

有些媽咪會擔心防曬品的化學物會影響母乳，其實不少植物成分提煉成的天然防曬品，同樣有效防止紫外線。我最愛用一款意大利護膚品牌，它不添加任何動物、石油副產品、礦物油等，不刺激皮膚。UVA-UVB微囊紫外線過濾網能讓防曬成分直達肌底，延長防曬效果。

一些天然食物也有防曬功效。番茄營養高好處多，所含茄紅素能在皮膚表層形成一道天然屏障，有效阻止紫外線、輻射的傷害。烹調過的番茄能讓茄紅素更易被吸收，每星期食三至四次小番茄便足夠。β胡蘿蔔素是一種天然防曬營養，能過濾紫外線輻射，是一種強力抗氧化元素，可在橙黃色蔬果如番茄中吸收。

蝦紅素被稱為「能吃下肚的太陽傘」，有助抑制及對抗自由基，保護骨膠原免受紫外線破壞，抗氧效果比維他命C、E更強，被喻為超級抗氧成分。我喜歡將番茄、青瓜等切粒，加一湯匙特級初榨橄欖油和一包含蝦紅素成分的燃脂酸辣湯，代替午餐，有齊防曬、抗氧、排毒、燒脂效果。

如果賀爾蒙斑真的已經長出來，可以選擇打斑。美白鐳射機透過輸出1064超短波頻激光，減淡底層黑色素，防止黑斑擴大；同時能漂白面毛、去除老廢角質、收細毛孔，做一次，已能即時變得皮細肉嫩、白滑亮澤。

不過，雖然美白鐳射普及，但千萬不能亂打斑。一般打斑手法不適合用於治療賀爾蒙斑，因為打斑不當，有可能刺激深層黑色素，將底層色斑扯出來，令色斑加深。所以做時一定要尋求有豐富經驗的醫生去做，打斑前亦要做詳細分析。怎樣打才能做到最完美的效果，都要憑醫生的手勢和經驗。

產後不一定要變黃面婆，做足防曬美白功夫，一樣可以做白滑靚媽。

燃脂酸辣湯：辣椒成分能促進血液循環，令你全身暖和，燒脂更加快；新配方蝦紅素，更有齊美白、抗氧雙重功效，減肥同時抗老美肌。

【美白鐳射】是醫學美容入門級療程，透過輸出溫和的超短波頻激光，能即時漂白面毛、去除老廢角質、減淡底層黑色素，做一次即時見效，任何膚質人士也適合。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。