衛蘭新歌MV勁催淚　張蔓姿崩潰爆喊

歌手衛蘭（Janice）的專輯同名主打歌《It’s OK To Be Sad》，作曲靈感是因為一位朋友的20多歲兒子輕生離開後，那位性格堅強的媽媽不停強裝鎮定，跟身邊說沒有事，但她知道她只是在壓抑着情緒，所以很想透過歌曲安慰她。

互訴心事

MV劇場版由談善言 、盧鎮業、柯煒林、袁灃林、張蔓姿（Gigi）主演，Janice雖然沒有親身上陣參演，導演知道歌曲的訊息，想起有次跟朋友玩過一個遊戲，最後變成互訴心事的一次經歷，於是就把這個過程寫成這個MV的故事。

在選角方面，考慮到五人均是好戲之人，MV拍攝前一天，Gigi剛好要拍攝自己的MV，前後共拍攝了18小時。然後來到衛蘭的MV，她的戲份需要不停嚎哭，和演出心情崩潰的狀態。當拍攝完成後，Gigi整個人完全虛脫，在浴缸裏更站不起來，需要同事攙扶。而其他演員也在停機後也忍不住繼續哭泣，相當投入當中的情緒。

要好好照顧身邊人

Janice看到MV時也忍不住落淚，想起身邊朋友的經歷，及感悟當中提及不同的傷痛事情，真的每天也發生在不同的人身上，要好好留意及照顧身邊的人。MV推出後，很多網民都留言訴說有類似經歷，感激她推出這歌和MV，為他們帶來一個情緒的出口，令她的社交平台似變成了心事台。