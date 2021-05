衛蘭新歌MV勁催淚　張蔓姿崩潰爆喊

歌手衛蘭(Janice)的專輯同名主打歌《It’s OK To Be Sad》,作曲靈感是因為一位朋友的20多歲兒子輕生離開後,那位性格堅強的媽媽不停強裝鎮定,跟身邊說沒有事,但她知道她只是在壓抑着情緒,所以很想透過歌曲安慰她。

互訴心事

MV劇場版由談善言 、盧鎮業、柯煒林、袁灃林、張蔓姿(Gigi)主演,Janice雖然沒有親身上陣參演,導演知道歌曲的訊息,想起有次跟朋友玩過一個遊戲,最後變成互訴心事的一次經歷,於是就把這個過程寫成這個MV的故事。

在選角方面,考慮到五人均是好戲之人,MV拍攝前一天,Gigi剛好要拍攝自己的MV,前後共拍攝了18小時。然後來到衛蘭的MV,她的戲份需要不停嚎哭,和演出心情崩潰的狀態。當拍攝完成後,Gigi整個人完全虛脫,在浴缸裏更站不起來,需要同事攙扶。而其他演員也在停機後也忍不住繼續哭泣,相當投入當中的情緒。

要好好照顧身邊人

Janice看到MV時也忍不住落淚,想起身邊朋友的經歷,及感悟當中提及不同的傷痛事情,真的每天也發生在不同的人身上,要好好留意及照顧身邊的人。MV推出後,很多網民都留言訴說有類似經歷,感激她推出這歌和MV,為他們帶來一個情緒的出口,令她的社交平台似變成了心事台。