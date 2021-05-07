寫真界辣媽　熊田曜子Vs華彩奈奈

今日係母親節，提到偉大嘅母親，喺日本寫真界就有兩個代表人物，佢哋雖然已經嫁作人婦，兼且生埋小朋友，依然繼續拍寫真，而且佢哋仲愈來愈索，更係胸前偉大，佢哋就係寫真界辣媽熊田曜子同華彩奈奈，至於邊個最強呢？咁就要比併過至知喇！

最強巨乳

今年38歲嘅熊田曜子係近代寫真天后，以前屬於姊系，氣質親切又溫柔，家陣添上一股母性嘅感覺，展露誘惑媚態亦一樣掂！雖然差兩年就踏入40歲，但係身材愈來愈弗，條腰只有23吋，胸前仲有一對「最強巨乳」又大又挺，而且肉地相當結實，副Body弗到漏，真係睇唔出佢已經生咗三個小朋友，可想而知佢好勤力做運動Keep Fit喇！

佢由2001年開始拍寫真，至今足足20年，最近仲推出第63部寫真DVD《覺醒》，至於拍咗咁多寫真作品，會唔會每部主題內容都差不多呢？梗係唔會啦！曜子一向都力求多變，喺新作中佢大玩變裝誘惑，包括日本女警服、旗袍、校服，甚至以女殺手Look示人。另外，喺工作上亦愈來多路數，除咗拍寫真，亦有出書同開設視頻頻道教做運動收身，最近仲走上擂台做舉牌女郎，真係後生女都唔夠佢撈呀！

Profile

年齡：38歲

身高：5呎4吋

三圍：37F-23-34

媚態萬千

華彩奈奈比曜子大一歲，氣質柔弱，帶點楚楚可憐嘅感覺，同樣喺生完小朋友之後極速收身重投寫真界，並且一直活躍今日。佢經常喺社交網分享囡囡嘅生活片段，充滿溫馨親蜜氣氛，令人感受到佢幾咁錫囡囡，相當重視家庭，點解我唔早啲識奈奈呢，咁咪可以娶番個好老婆囉！

不過諗吓諗吓，搵奈奈做老婆其實都幾有風險，睇吓佢嘅身材婀娜多姿，上圍仲有一對G奶，雖然肉地冇曜子咁結實，但係擺出各種姿勢顯得宛如無骨，加上媚態萬千嘅誘感表情，令男人食指大動！然而，惹來狂蜂浪蝶都唔驚，最驚就係每日返屋企見到個咁索嘅老婆，幾攰都要嚟番場床戰，你話係咪好容易會精盡人亡先？

Profile

年齡：39歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-24-34

第1回合

鬥產量

講到產量多，喺寫真DVD作品方面，相信日本寫真界都冇幾多女優可以挑戰到熊田曜子，因為佢推出嘅寫真DVD有成63部咁多！至於華彩奈奈雖然同佢出道日子差唔多，但係寫真DVD只有30部。另一方面，曜子生咗3個小朋友，奈奈暫時只得一個，所以鬥產量，曜子真係羸晒！

第2回合

鬥挑逗

貴為寫真天后及三孩之母，熊田曜子喺寫真演出方面，雖然打扮性感，但係亦會保持形象健康，唔會有好多露骨嘅演出。華彩奈奈就唔同，演出極具挑逗性，好多時都會做出套弄長物帶淫意嘅動作，睇到人興奮無比。

第3回合

鬥曝光

華彩奈奈嘅工作主力拍寫真，而熊田曜子又出書又教人健身，同時經營個人視頻頻道，兼做電台節目主持，最近仲做埋擂台賽舉牌女郎，曝光率真係好高呀！

永不言休

熊田曜子喺身材同樣貌上，同華彩奈奈都各有吸引之處，但係曜子喺工作上顯得相當有鬥心，佢嗰種永不言休嘅不死精神，實在值得致敬同學習，所以小弟真係好欣賞佢！