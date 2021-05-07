影響陳展鵬有節日感！單文柔生多兩個陪囡囡

藝人單文柔（Phoebe）婚後與老公陳展鵬誕下愛女Quinta（小豬比），現時小豬比2歲大，得意、可愛又靚女，爸爸展鵬主演的劇集《逆天奇案》正熱播中，小豬比當然有捧場，還識學爸爸揸槍，相當搞笑。而媽媽Phoebe今年過第2次母親節，以前沒想過生小朋友的她，自從有了小豬比後，更見得母愛泛濫，不諱言時機成熟希望生多兩個陪囡囡。

說到後日母親節，Phoebe表示每逢節日，都會跟小豬比慶祝，給她一點概念，她謂：「可能自己自小受父母影響，好重視節日嘅儀式感，每逢過節，都會做番啲嘢，大大吓有咗家庭會着重過節嘅意思，因為可以令一家人聚埋一齊，我都想灌輸呢樣嘢畀小豬比，等佢知道乜嘢係新年、聖誕節、母親節等，好多嘢都應該由細培養。」亦因為此，縱使展鵬向來不太着重細節，都受到Phoebe影響，時間許可的話，會一家人進行些簡單慶祝活動，讓小豬比將來長大會有回憶。

而Phoebe自己亦相信今年的母親節會比上年更開心及有感受，她謂：「依家小豬比開始講好多嘢，對事物反應都唔同咗，所以節日意義會愈來愈大。上年因為疫情我哋冇出去慶祝，今年我哋就會同雙方父母食飯、氹吓老人家開心，我自己雖然着重節日，相對對母親節感覺淡少少，因為好多時都會為家人諗先，今年出去食飯雖然要分枱坐，但依家覺得愈簡單就愈開心，如果可以一家人食完飯再出去郊外行吓、玩吓就最好。」