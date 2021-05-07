林愷鈴個性內斂做事認真　龔慈恩最驚阿女冇拖拍

藝人龔慈恩與女兒林愷鈴（Ashley）感情要好，經常孖住出街，又會交換衣服及化妝品用，儼如兩姊妹。龔慈恩透露每年母親節囡囡都會為她炮製驚喜，花心思自製禮物：「最難忘係佢幼稚園時候整咗個手袋仔畀我，我一直留到依家。」

兩人以朋友來形容母女關係，母女間發生過最大的衝突也只是爭梳化等生活上的小摩擦，龔慈恩笑言：「最激心係佢返到屋企，唔換衫就坐喺張梳化上面。（囡囡有冇反叛期？）好短暫，大約有半年，你同佢講嘢，但佢冇用正面眼神對你，好快就入房。」不過話口未完，她又不忘補充：「其實我覺得佢好乖。」講到Ashley為減輕家庭負擔而將外國升學的機會留給胞弟，自己則選擇留港讀大學，她大讚：「佢好懂事，佢肯留喺我身邊好感恩，而且佢又考到入間好學校，所以係雙重感恩。」

龔慈恩坦言以往很緊張女兒的功課，後來因老師的一席話而學會放手，將學業交給老師，她慶幸女兒自律，加上高中時結識到一班好同學，在良好的讀書氛圍下，令女兒變得勤力才能成功考入港大的建築系。問到會否擔心女兒拍拖？她笑言：「我擔心佢冇拖拍，佢好專注做一件事，會花好多時間，例如讀書。」她認為女兒最大的優點是認真，但希望對方能學懂放鬆。

相比媽咪，Ashley個性內斂，不會將愛宣之於口，她自言：「媽咪成日話我好錫你，但我唔會，覺得好尷尬。（媽咪做過令你最感動的事﹖）未必係咩大事，而係日常生活點點滴滴，比大事件更緊要，佢會經常喺你身邊。我相信愛在細節中，係每一日嘅細節同長久陪伴。」她不諱言母親是滿分媽媽：「我成日都話如果將來好似媽咪一半咁好，我將來個小朋友一定好勁。」