李幸倪AGA化身小粉絲！讚鋼琴家牛牛琴技了得

鋼琴家張勝量（牛牛）推出最新專輯《命運與希望》（Fate & Hope），環球首次舉辦網上發布分享活動，讓他跟全球樂迷分享製作新碟的感受，期間又首播個人原創作品《希望》MV。在提問環節中，他宣布今年11月將展開日本全國巡迴演出，又不排除將來會創作流行曲，還透露偶像是哈利波特，經常想像能施展魔法，在鋼琴前他感覺音樂就是其魔法。

活動中又播放了各方好友為牛牛預錄的祝賀片段，包括環球音樂集團古典及爵士全球高級副總裁Mark Wilkinson，以及同屬環球的2位師姐李幸倪（Gin Lee）與江海迦（AGA） ，她們更化身小粉絲，對他的琴技和創作讚不絕口，Gin Lee表示：「之前跟牛牛合作過，知道他的鋼琴演奏非常厲害！」AGA就最喜歡《希》：「希望未來能聽到更多牛牛的原創作品！」

新唱片在2019年策劃，更遠赴德國錄音，由格林美獎得主Rainer Maillard監製，原定去年推出，但受疫情影響，後期錄音一再延期，直到去年下半年，終於在香港演藝學院完成所有錄音。專輯名字由他親自構思，以代表命運敲門聲音的貝多芬《第五交響曲》開始，最後用自己的作品《希望》作結，巧妙地把音樂與專輯概念連結。