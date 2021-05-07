玩樂加啲油　刺激又滑溜

性學家話喺曳曳時加啲精油、乳液等潤滑劑，不但可以起到紓緩神經同減壓嘅作用，滑溜溜嘅感覺令人更加興奮又刺激。今次一於介紹3套油光無比嘅作品，等大家愈睇愈興奮！

情慾按摩師

劇情類四仔好睇嘅地方，在於故事情令四仔迷睇得咁投入，所以呢套由Porn Pros製作嘅《Massage Creep #29》就有別系列前作，加入劇情，令人睇得更加過癮。由Lena Paul、Aliya Brynn、Addee Kate等脫星演出，故事由男主角開始講起，佢喜歡周遊世界各地，每去到一個地方都會提供高質按摩服務，更稱可以令久旱嘅飢渴女性，享受到久違嘅情慾。呢次佢又遇上唔同嘅救助女性，究竟佢點樣利用自己一對神之手同精油，按出非凡嘅情慾本能呢？

燃起慾火

早前以情趣乳液為題材嘅作品《Oil For Days》推出後，滑溜嘅感覺大受四仔迷歡迎，故此四仔片廠Evil Angel決定再添食，推出第二集《Oil For Days #2》，繼續由Pat Myne執導，而今次就搵嚟Emma Hix、Violet Starr、Tiffany Watson等按摩技巧出色嘅脫星演出，劇情亦更加豐富，其中由Tiffany Watson扮演嘅按摩愛好者，演技更係一流，故事講最愛按摩嘅佢，遇上型男按摩師，喺對方熟練嘅手勢下，令佢嘅慾火慢慢燃起，跟住梗係直入主題啦！

調劑性生活

性生活太平淡，梗係要搵啲方法調劑一下，呢套由Third Degree Films炮製嘅《Oiled Up For Interracial》，當中一眾索女就準備大量情趣乳液，淋到一身滑溜油光，令迷人嘅身材更加誘惑，當肉體接觸時，更易滑入快感嘅深淵。雖然咁講好有畫面，但都要班脫星夠誘人，先至會令人睇得興奮，搵嚟Vanessa Vega、Violet Starr、Gizelle Blanco等索爆脫星演出，佢哋個個樣靚身材正，其中Vanessa Vega嘅床上反應最激烈，絕對係官能享受嘅佳作。

碟評

油光滑溜嘅感覺，真係極具視覺享受，尤其搽喺玲瓏浮凸嘅胴體時，嗰種感覺真係未入正題已經興奮無比，故此《Oil For Days #2》同《Oiled Up For Interracial》呢兩套純粹玩按摩油嘅作品，視覺效果一流，加埋脫星嘅精湛床技，必定令人睇到血脈沸騰。而《Massage Creep #29》加入劇情元素，令作品嘅觀賞性提升，睇起嚟更加投入。