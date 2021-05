玩樂加啲油　刺激又滑溜

性學家話喺曳曳時加啲精油、乳液等潤滑劑,不但可以起到紓緩神經同減壓嘅作用,滑溜溜嘅感覺令人更加興奮又刺激。今次一於介紹3套油光無比嘅作品,等大家愈睇愈興奮!

情慾按摩師

劇情類四仔好睇嘅地方,在於故事情令四仔迷睇得咁投入,所以呢套由Porn Pros製作嘅《Massage Creep #29》就有別系列前作,加入劇情,令人睇得更加過癮。由Lena Paul、Aliya Brynn、Addee Kate等脫星演出,故事由男主角開始講起,佢喜歡周遊世界各地,每去到一個地方都會提供高質按摩服務,更稱可以令久旱嘅飢渴女性,享受到久違嘅情慾。呢次佢又遇上唔同嘅救助女性,究竟佢點樣利用自己一對神之手同精油,按出非凡嘅情慾本能呢?

燃起慾火

早前以情趣乳液為題材嘅作品《Oil For Days》推出後,滑溜嘅感覺大受四仔迷歡迎,故此四仔片廠Evil Angel決定再添食,推出第二集《Oil For Days #2》,繼續由Pat Myne執導,而今次就搵嚟Emma Hix、Violet Starr、Tiffany Watson等按摩技巧出色嘅脫星演出,劇情亦更加豐富,其中由Tiffany Watson扮演嘅按摩愛好者,演技更係一流,故事講最愛按摩嘅佢,遇上型男按摩師,喺對方熟練嘅手勢下,令佢嘅慾火慢慢燃起,跟住梗係直入主題啦!

調劑性生活

性生活太平淡,梗係要搵啲方法調劑一下,呢套由Third Degree Films炮製嘅《Oiled Up For Interracial》,當中一眾索女就準備大量情趣乳液,淋到一身滑溜油光,令迷人嘅身材更加誘惑,當肉體接觸時,更易滑入快感嘅深淵。雖然咁講好有畫面,但都要班脫星夠誘人,先至會令人睇得興奮,搵嚟Vanessa Vega、Violet Starr、Gizelle Blanco等索爆脫星演出,佢哋個個樣靚身材正,其中Vanessa Vega嘅床上反應最激烈,絕對係官能享受嘅佳作。

碟評

油光滑溜嘅感覺,真係極具視覺享受,尤其搽喺玲瓏浮凸嘅胴體時,嗰種感覺真係未入正題已經興奮無比,故此《Oil For Days #2》同《Oiled Up For Interracial》呢兩套純粹玩按摩油嘅作品,視覺效果一流,加埋脫星嘅精湛床技,必定令人睇到血脈沸騰。而《Massage Creep #29》加入劇情元素,令作品嘅觀賞性提升,睇起嚟更加投入。