保錡接受大懲罰　脫下體毛痛到出血

ViuTV真人騷節目《ERROR自肥企画》，癲喪遊戲極為出位，而且愈玩愈激，挑戰電視尺度，今晚播出保錡被懲罰脫去體毛，由美容集團老闆兼歌手旨呈親自落手，用蜜蠟逐步搣，痛到保錡大叫，事後他笑言心情既激動又開心。

保錡早前因「偷食」風波面臨被雪藏，入「雪櫃」前原來已接受了一次大懲罰。今晚播出節目中，他經歷男人最痛之一！他穿上紫色浴衣出鏡，內裏只穿着紙底褲，躺在美容床上時仍笑容滿面，旨呈先用蜜爉為他脫腋毛，之後來到戲肉，旨呈在保錡下體塗上蜜蠟，然後大力一搣，扯出陰毛，畫面殘忍，保錡痛得大叫，表情痛苦，旨呈卻忍不住笑，兩人相映成趣。

旨呈操刀笑到死

由於紙底褲容易移位，故出街片段需要「打格」。對於為男人脫下體毛，旨呈笑言過程笑死，今次為保錡獻上第1次，他說：「身為公司老闆，無啦啦要做脫毛……佢着住條紙底褲好窄，我唔想掂到佢重要部位，對佢冇興趣，戴咗膠手套，但啲蜜爉黐住手套，之後冇辦法，赤手空拳做，脫足1個鐘。」他笑指應該冇人會相信他會為男人脫毛，自言以往曾在媽咪旁邊觀摩，亦試過為自己脫毛作練習，但從未幫其他人做過有關療程。提到現時有很多無痛脫毛，為何採用蜜蠟脫毛？原來是旨呈的構思：「就係想玩吓舊嘢！製作組想保錡痛，畀人折磿嘅滋味，於是我同製作組諗到呢個極痛嘅方法，要慢慢搣，快搣冇咁痛。」

沙律讚男友夠堅

保錡在節目嗌到聲嘶力竭，但他否認痛到喊：「男人老狗唔喊，玩笨豬跳先喊啦！我都忍到痛，都係想做好節目，香港好少呢啲真人騷節目，係流咗少少血絲。（下次再激啲？）未去到拍AV。（女友沙律有冇乍型？）佢唔知，我拍時自己都唔知！不過嗰陣的確係好激動又開心。」他笑言男人毛髮長得快，笑言：「再生毛髮係有啲拮手，為香港人帶來歡樂，我會不擇手段做到最好。不如大家關心吓旨呈嘅感覺，佢嗰陣都好High！」至於沙律表示未看過有關片段，笑言等着看，又指最緊要節目效果好，並讚男友好堅強。