【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿七丙辰土閉日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：動土、修造、安床

忌：修廚、作灶、補塞

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、7、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

健康運稍遜，進補要看個人體質，防虛不受補。

金牛

珍惜當下，保持積極心態，實現目標不是夢！

雙子

向有需要的人伸出援手，個人魅力會隨之上升。

巨蟹

懷着一顆善良的心，即使遇上霉運也不用畏懼。

獅子

一切安好，如經濟能力許可，宜多行善積德。

處女

運勢比上不足，比下有餘，安於本分就沒問題。

天秤

謹記病從口入，吃素菜有益健康，但不要偏食。

天蠍

愛情運最強！有心儀對象者別錯過表白的時機。

人馬

投資前要看清楚市場形勢，該出手就不要猶豫。

山羊

財運較差，但只是黎明前的黑暗，別自暴自棄。

水瓶

運氣非決定性因素，只要心態正面就毋懼劣勢。

雙魚

事業運偏弱，做事漫無目的是不可能取得成功。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）狗 壓力大

鼠

工作出現突發事故，打亂正常作息，影響情緒。

牛

生活上遇到不少麻煩，切勿氣餒或自暴自棄！

虎

事業運上升，可憑良好工作表現獲公司賞識。

兔

適合理財投資，易從股票市場中獲得可觀收入。

龍

待人親切又健談，令身邊人更加樂意親近你！

蛇

人氣旺，多出席社交活動，可結識很多新朋友。

馬

財運亨通，貴人相助，與人合作投資有着數。

羊

人緣不錯，與人互動可帶來好心情，運勢更佳。

猴

能與同事建立默契，確保工作進度不會落後。

雞

嘗試找出適合自己的工作模式，可望發揮所長。

狗

是日沖煞，好勝心太強，令自己背負沉重包袱。

豬

笑口常開，可獲貴人關照，有利事業發展。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

五行見工攻略 提升運氣獲賞識

隨着失業率上升，造成了「一工難求」的現象，很多僱主更會順勢提高要求。因此，要在眾多求職者中突圍而出，除了要倚賴實力外，運氣也是相當重要。未清楚自己八字的朋友，可向專業的算命師傅詢問。當你了解自己的五行屬性，就可以透過以下秘訣，助你事半功倍。

如果五行中欠缺金，可多用一些與金有關的物品，例如穿着金色、白色的衣服，選擇白色口罩，或在左手佩戴白幽靈、月亮石、金髮晶等水晶。

如果五行中欠缺水，可多用一些與水有關的物品，例如穿着藍色、黑色、灰色的衣服面試，在左手佩戴海藍寶，或在包裏放一瓶礦泉水。

如果五行中欠缺火，可多用一些與火有關的物品，例如穿着紅色的衣服去面試，使用紅色的原子筆，或在左手佩戴紅紋石、紅瑪瑙來催旺運氣。除此之外，使用電子郵件來發送履歷表也會較為順利。

如果五行中欠缺木，可多用一些與木有關的物品，例如穿着青色、墨綠色的衣服，或在左手佩戴綠幽靈。

如果五行中欠缺土，可多用一些與土有關的物品，例如穿着咖啡色的外套、鞋子，或在左手佩戴黃水晶。

以上方法希望能在你準備充足的時候，補回欠缺的運氣，幫助你尋覓理想的工作。