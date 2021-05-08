帶錢拍戲出走50日　黃曉明冇見Baby關係惹揣測

近年屢傳婚變的黃曉明一改愛家性格，近月戲接戲，剛演完禿頭的士司機，就到重慶接演新戲，「離家出走」兩個月，難免再惹來夫妻關係的揣測！他今次為支持新導演李太閣不惜「帶資進組」，投資過千萬元。有指其太太Angelababy亦想投資兼演出吳京新作，卻慘食檸檬！

曉明與Baby的婚姻狀況近年備受關注，向來注重家庭的曉明反常地戲接戲，做了「不回家的男人」！他於今年2月拍畢電影《戴假髮的男人》後，隨即加入新片《最後的真相》的拍攝工作，該片在重慶取景，拍攝期超過50日，變相需要離家近兩個月！他今次更以行動支持影業，投資過千萬兼任監製，全為支持新進電影導演李太閣。

導演爆開工連踩30粒鐘

片中飾演頹爆律師的曉明，與好戲之人閆妮、金馬影帝涂們、闞清子、張嘉鑫及王影璐等合作，雖然拍攝時有媒體重提Baby當年介入他與李菲兒戀情的舊傳聞，但絲毫沒有影響其工作情緒。該片日前煞科，導演李太閣昨日受訪時大讚曉明：「他是一位很專業的演員，工作時絕對不會把額外的情緒帶進劇組，相反更曾經為了趕進度30小時不停開工，不眠不休。他的敬業與專業，實在令人敬佩！（曉明有份投資？）對，但詳細情況我不清楚，不方便說。」

拍攝期間曉明與眾演員相處融洽，闞清子更在他食減肥餐時用特效令他「變肥」，曉明未有動怒，反而傻笑。電影煞科當天，他更特別拍片介紹李太閣，對於提攜新進導演不遺餘力！

老婆傳「帶資進組」食檸檬

曉明為了支持新導演而投資過千萬，其太太Baby近日亦被幕後製作人爆料指她想「帶資進組」，有意投資吳京新片《戰狼3》並擔任女角，全因她睇準前作《戰狼2》票房大收56.9億人民幣（約68.2億港元），而且帶挈女主角盧靖姍事業更上一層樓。她如此盛情，最終卻被吳京一口拒絕，慘食檸檬，有傳拒絕原因是有人接受不到Baby的「瞪眼式演技」。對於上述傳聞，Baby透過好友Kim回覆：「假新聞，不用理會。」

而獲曉明力撐的李太閣，曾於香港演藝學院修讀電影製作碩士課程，在內地拍廣告及MV打響名堂，亦有在影壇打滾，今次獲曉明賞識，令他成功進身電影導演。近日他正籌備新戲，並曾在北京與身在當地遊玩的香港藝人劉溫馨見面，大讚她外形亮麗，又讚她是一位有理想的女演員，將來有適合劇本亦想跟她合作。