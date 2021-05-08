送＂世界長壽之鄉＂的「老瑤薑三寶」給母親，最健康和益壽！

【特約報道】「世上只有媽媽好！」母親節快到，孝順嘅仔女，最有價值，是送給母親「健康和益壽」。

今期向讀者推介嘅係──「世界級」的「健康三寶」：

巴馬嘅瑤族，被國際評為「世界長壽之鄉」、「世界第一長髮村」，且創健力士「群體長髮之最」嘅世界紀錄。呢處專出身體壯健嘅「百歲壽星」，且呢處嘅女性，人人都髮長過膝，原因在於佢哋常用秘傳千年嘅「長壽浴方」和「養髮驗方」，主料喺用瑤族人用嘅山薑，簡稱「瑤薑」。

這「長壽浴方」，又叫「瑤浴」，喺世界「三大洗浴文化」之一，專驅濕寒、排風排毒、助人健康長壽；而這「洗髮驗方」，專除清人頭部嘅「濕寒風」，促健康益壽外，更專養護頭髮頭皮，使女性髮長過膝，但不開叉、掉髮、且老來烏亮。

本港，有一公認嘅養生世家「碌柚葉公司」，早前用七年時間，將呢個「千年驗方」好成功地製成「老瑤薑」系列：洗髮露(左)、沐浴露(中)、護髮素(右)，人稱「長壽三寶」，呢個沐浴露的研究發明，還獲得中港發明專利，配方溫和，真材實料，故男女老少，天天適用，網上大讚！

今母親節，送這「三寶」給媽媽，最為「健康和益壽」。